「一知是不是不再在家工作，回到公司，壓力大增，胃開始不舒服了。」Mable說。

「在公司工作特別忙？午飯時間不定嗎？」我問。

「有時到了午膳時間，手上的工作還未完成，打算完成後才吃，誰知過了時間又不太想吃。」Mable說。

「近日不少病人反映胃部不適，如胃脹、胃痛。生活習慣和天氣也是原因。天氣反覆，時冷時熱，又突然下雨，造成脾胃濕困。脾胃主要運化水濕，脾胃虛弱，脾胃功能欠佳，濕氣不能排掉，造成氣血不通。所以會感到胃腹脹脹的，消化不良。」我說。

「胃酸倒流呢？」Mable又問。

「這都是常見都巿病。原因都是脾虛，處理食物時不能鎖緊賁門，再加上氣血不通，胃腹脹脹，如果緊張導致肝氣鬱結，胃酸倒流就這樣造成了。」我說。

「吃降胃酸藥不就行嗎？」Mable說。

「降胃酸藥物只能一時減輕症狀，長遠或導致胃酸不足。而且脾虛這個根本問題還未解決。我們還是不要用急功近利的方法。生活上也要配合，定時吃東西，不要常常廢寢忘食。」我說。

「平時可多吃甚麼？」Mable問。

「飲食上可以多吃一些健脾食物如洋葱和蓮藕。洋葱性溫，味甘、微辛，入肝、脾胃和肺經，有理氣和胃、發散風寒、溫中通陽的功用。

蓮藕也是脾胃的食物，不過要注意，生吃和煮熟的功效都不同。新鮮蓮藕性涼，味甘，歸脾、胃、心經，有清熱生津、涼血止血、散瘀的功效。煮熟的蓮藕性微溫，味甘，有補益脾胃、止瀉、益血的作用。所以要健脾胃，可以洋葱和蓮藕煲湯。天氣潮濕，可以加粟米祛濕。粟米性涼，味甘鹹；入腎、脾、胃經；有健脾和胃，補虛損、除煩止渴、通利小便的功用。」我說。

「希望胃部不適快改善吧。」Mable說。

「還要吃中藥，對自己的胃好一點，吃些新鮮有益食物，不要只顧工作，忘記照顧身體。」我說。

下一頁︰「洋葱蓮藕瘦肉湯」食譜