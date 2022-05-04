近年綠色生活大行其道，不少人都開始轉用環保即棄餐具以取代傳統即棄餐具。消委會指早前國際消費者試驗及研究組織（ICRT）和歐洲消費者組織（BEUC）就歐盟常見的非塑膠類即棄餐具，並進行安全測試，結果發現部分餐具樣本均檢出不同有害物質，正在使用環保即棄餐具的大家要小心！

是次測試樣本包括在歐盟市場上常見的23款甘蔗渣漿類植物纖維餐具、18款紙飲管和16款棕櫚葉類餐具，並測試了樣本中不同有害物質如部分屬懷疑致癌物的多氟烷基物質（PFAS）、有機會影響腎臟和中樞神經的3-MCPD、具致癌性的初級芳香胺（PAA）、影響人體內分泌的雙酚A以及重金屬和除害劑等。

不少香港食肆早已轉用紙飲管。

（圖片來源：unsplash）

所有甘蔗渣漿類餐具均檢出PFAS，或影響胎兒發展！

甘蔗渣漿類植物纖維餐具

（網上圖片）

測試結果顯示，全部23款甘蔗渣漿類植物纖維餐具樣本均檢出PFAS！PFAS 類化學物質能在環境和生物中長時間累積，當中部分更屬懷疑致癌物，孕婦不慎攝入更有機會影響胎兒發展，丹麥早已立法規定所有食物接觸用品不應使用PFAS！23款樣本當中亦有8款樣本檢出3-MCPD，當中6款樣本檢出的3-MCPD含量更超出德國建議的每公升12微克安全水平！3-MCPD曾在動物測試中影響大鼠的腎臟、中樞神經系統和雄性生殖系統，屬有害物質之一。而亦有5款甘蔗類植物纖維餐具檢出除害劑，惟除害劑殘餘量只緊緊接近歐盟訂下的標準，未有超出上限。

23款甘蔗渣漿類植物纖維餐具樣本測試結果

（圖片來源：消委會）

1款紙飲管樣本檢出致癌物PAA；棕櫚葉類餐具較安全？

棕櫚葉類餐具

（網上圖片）

至於紙飲管的測試結果顯示，18款樣本中有11款檢出PFAS；6款樣本檢出3-MCPD，當中5款超出德國建議安全水平；而7款樣本則檢出鋁，當中3款的鋁釋出量亦超出德國建議安全標準上限（每公升1毫克）。此外，有1款紙飲管樣本檢出有害物質PAA，PAA屬已知人類致癌物，更被評級為劇毒，有潛在健康風險！而棕櫚葉類餐具測試結果則顯示全部16款棕櫚葉類餐具均沒有檢出重金屬或雙酚A等，只有6款樣本檢出除害劑，除害劑並未有超出上限。

18款紙飲管樣本測試結果

（圖片來源：消委會）

16款棕櫚葉類餐具樣本測試結果

（圖片來源：消委會）

消委會指，現時環保即棄餐具在香港仍未算普及，大家在選購餐具和器皿時，不妨參考消委會的小貼士：

1. 最好先考慮可重用的餐具和器皿。

2. 購買即棄餐具和器皿時，避免選擇印有彩色圖案的餐具和器皿，可減低色素中的化學物質釋出至食物的風險。

3. 考慮要盛載或接觸的食物的溫度，如果要盛載溫度超過 100℃的食物（例如煎炸食品、生滾粥等），應選擇一些較耐熱的材質，以避免燙傷。

4. 即棄食物容器配以的蓋子也機會接觸到食物，故在選購時，也應考慮蓋子的耐溫範圍是否能符合預期會盛載的食物或飲品的溫度。