五月的天氣已經變得相當和暖了，在溫和潮濕的氣候下，樹木長出很多嫩綠的葉子來。因為葉綠素的關係，大部分的植物長出來的葉子都是綠色的，這亦是大自然界中常見的顏色，屬大自然的純樸色彩。大概是這個能親近植物，感受自然的原因吧，看見公園裏那一片的小樹林，遠眺滿是樹木的山頭，總是讓人心曠神怡。

媽媽不是常常這麼說的嗎？「不要看電腦太久，去看看綠色的東西啦，這樣對眼睛好一點喔。」雖然已經有很多醫師說，光靠看綠色是不能保護視力的，不過，也許是在色彩心理學上，綠色不溫不寒，盯久電腦熒幕或是眼睛疲勞了，遠處看有綠色植物的景物或桌上的綠色小盆栽，確實令眼睛感覺得舒適和心靈感到平靜的喔。

除了公園、森林，最能夠看見綠色的地方，相信是菜市場了吧（笑）。賣菜攤販擺滿了各式各樣的，有深有淺的綠色蔬菜，很是吸引。台灣常見的有高麗菜、水蓮和蕨菜；香港的則是菠菜、花椰菜和菜心等。這些綠色的蔬菜，含有豐富的葉酸，同時是鈣質、維生素C、類胡蘿蔔素、鐵質和硒質等營養素很好的來源。

「你吃莖還是葉子的？」吃芥蘭（甘藍）的時候，朋友這麼的問。不知道大家喜歡吃菜葉，還是菜莖呢？小時候最愛跟爸媽搶，爭著夾盤子上那軟滑清爽的葉子來吃；長大後，反而變得沒所謂，是葉子好，是莖也好，多吃深綠色的蔬菜很是重要。只是，上班族常感苦惱的說，綠色葉子的顏色不好保存，放在便當中，隔天就會變色。那，不如改以青綠色的瓜類？如翠玉瓜？節瓜？冬瓜？或絲瓜？呀，好味好看的綠色蔬菜瓜類，才是王道啦！

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