上回講到，香港首富李嘉誠，商場中屬長勝將軍，但九三年有一仗，敗得非常氣頂，因贏佢的，竟是長年老友兼最大勁敵李兆基。

李嘉誠李兆基商業上亦敵亦友，競逐「香港首富」位置，年來也互有勝負。

故事起因，老牌集團美麗華(00071)，在尖沙咀擁有黃金中的黃金般地皮。但大股東，也是香港一眾華人富豪的老友楊元雲逝世後，五個兒子皆沒興趣接手家族事業，只由長子楊秉正暫時打理，並有意出讓。

李嘉誠與楊元雲一家，本交情甚深。

李嘉誠知道後，決定作出善意收購，伙同另一大富豪榮智健合股88億，提出以每股$15.5買入美麗華的控股權，並詳述發展計劃，將兩座舊有建築物拆卸改建成一級商廈及酒店。正正是這個計劃，令楊氏家族不是味兒。因如此，等於將先父的心血廢掉。絕不能同意。

當年與李嘉誠聯手善意收購美麗華集團另一巨富，正是榮智健。

於是，楊秉正私下拜訪李兆基，要求四叔出手，只要承諾不拆舊建築，楊氏家族的三成控股權，全數出讓。

一方面是世姪及阿嫂（楊元雲夫人）的請求。另一方面，作為成功生意人，李兆基當然對美麗華地皮價值，了然於胸。

美麗華集團始創人楊元雲，乃「9999足金之父」。

反覆思量後，終於決定閃電出手，提出每股$17，比超人出價高近一成全購楊家股份。

過程超人一直蒙在鼓裏。直至消息公布，立時氣上心頭，透過百富勤證券在市場狂掃美麗華股票。另一邊，四叔為保江山，也出手掃，一場兩大首席富豪爭奪戰立時展開。

最終，李嘉誠慘佔下風，最後只掃得不到一成四股份，遠遠不如四叔的持股量，唯有宣布失敗，退出戰線。

但這役戰果，超人怎也吞不下，必記一世！

好了，再提提大家，這場戰役，發生在1993年。當時李兆基已出到$17一股掃貨。經近30年，美麗華旗下所有物業，經已將產值提升，即擁有的資產更多，質素更高。尤其翻新的商場及酒店，改名Mira，有型又前衛。

究竟，今天的美麗華，應該值多少錢一股呢？未講前，先介紹大家了解一下，此股的「驚人優勢」：一、年年月月有穩定收入，就算過去三年經濟低沉，仍有盈利；二、基本無負債；三、持有52億現金；四、旁邊的香檳大廈改建後將與現在的美麗華商場產生協同效應，一加一會有三的正面化學效果。

近年美麗華已經全面提升產值，冇負債，持大量現金，但股價竟比1993年低。肯定是私有化或被收購目標。

我開始留意此股，正因現主席李家誠（四叔之子）不停在$13左右回購。

專家推斷，這隻金鵝，值二百多億。股價應值最少$35至$40！

但是，如今長期「呆」在$12.5左右，完全不合理。看見李主席密密回購，相信提出私有化的日子，應該不遠了。你可有興趣搭一轉順風車？

香檳大廈重建後，將與美麗華建築群出現協同效應，美麗華(00071)股價爆升可期。