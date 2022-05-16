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16/05/2022

消委會測試｜42款沖洗式髮膜存致敏風險！amika致敏防腐劑超標！澳寶、TSUBKI含禁用香料！13款5星滿分之選，最平$64有交易（附滿分名單）

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Text: Ariel Chan

　　為了解決頭髮乾旱、無光澤，和難以梳理等問題，不少人會定時使用沖洗式髮膜以加強護髮效果；而市面上一些髮膜產品都標榜添加不同的修護成分，或強調成分天然。今期消委會就檢測了50款沖洗式髮膜，發現逾8成樣本都存在致敏風險，當中更有1款防腐劑含量超標、有4 款含歐盟禁用香料！即睇檢測結果詳情！

 

　　消委會是次檢測在不同零售點和專門店購買，或屬較受歡迎的50 款沖洗式髮膜樣本，售價由$14至$680不等，樣本可分成3類，分別是︰沒特別建議每星期使用次數、建議每天可使用、建議每星期使用1至3次不等。是次檢測中，有13款樣本取得滿分評價（5星），定價由$64至$680不等，又再一次證明「平嘢都有好嘢」

 

（消委會報告截圖）

（消委會報告截圖）

 

4樣本檢出歐盟禁用香料致敏物質

 

　　髮膜產品普遍都添加了怡人的香氣，不過香味就有機會潛在致敏危機。檢測中，4 款樣本檢出歐盟及／或內地禁用的香料物質，其中「澳寶」（#50）檢出高致敏性的致敏物新羚蘭醛（HICC），檢出量為 0.009%。HICC 是國際間較多消費者投訴的香料物質之一，歐盟已經禁止在化妝品中使用，內地國家藥監局亦已列為禁用成分。

 

澳寶 「一分鐘焗油」檢出高致敏性的致敏物新羚蘭醛（HICC）。

（截圖至消委會報告）

 

　　此外，羚蘭醛（BMHCA）亦是已確認的接觸性致敏物，自今年初歐盟已禁止當地供應的化妝品使用 BMHCA。在50款本之中，有3款樣本檢出微量BMHCA，含量介乎 0.0012%至 0.0047%，不符合歐盟最新規定，分別為「KOSE Je L’aime」（#46）、「TSUBKI」（#47）和「THANN」（#48）

 

THANN「天然紫蘇髮膜」的BMHCA含量最高，檢出0.0047%。

（截圖至消委會報告）

 

一款產品含9種香料致敏物質？

 

　　消委會又發現，27款樣本檢出 3 種或以上香料致敏物質，當中 8 款更檢出 6 至 9 種。若以檢出濃度超過0.01%的香料致敏物質而言，「CHRISTOPHE ROBIN」（#9）、「ORIBE」（#33）、「OUAI」（#37）、「阿原」（#39）、「JimmBENNY」（#40）和「JOSERISTINE」（#44）都檢出3至4種含量較高的香料致敏物。

 

　　另有11款樣本檢出的香料致敏物質總量相對較高，由約0.11%至約0.52%不等，當中8款所含的香料致敏物質主要為苯甲醇（benzyl alcohol），它可存在於精油成分中的香料物質，亦可作防腐劑使用。11款樣本包括︰「Melvita」（#10）、「APIVITA」（#12）、「AVEDA」（#13）、「飄柔」（#14）、「The Body Shop」（#17）、「PANTENE」（#25及第41）、「john masters organics」（#33）、「HAIR RECIPE」（#34）、「OUAI」（#37）和「阿原」（#39）。

 

下一頁：哪一款髮膜可致敏防腐劑超標？哪款並非如標榜天然？

 

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