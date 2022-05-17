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17/05/2022

初夏，尋找青色之旅！清爽透心涼：奇異果沙冰

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　　說人家臉色不好，會說「臉色發青」。數彩虹七色的時候，亦數到青色。但是，到底甚麼是青色呢？拿出嬷嬷說色澤圓潤通透的玉石來，在陽光底下玉器呈綠中帶藍，這可能是所謂的青色嗎？日本青白瓷的「淡水色」，以至浮世繪中的「白群色」；宋代景德鎮出產的「影青」、「隱青」和「映青」瓷；中國水墨畫的青綠山水，就是所說的青色嗎？

 

　　青色，英文是cyan，是光譜中介乎於綠色和藍色之間的顏色。紅、橙、黃、綠、青、藍，紫，雨後出現的彩虹，很難看得見青色，是的，夾在綠和藍色之間的它，不易被看得出來，也很容易被誤以為是綠色。

 

　　綠松石（turquoise），十二月的誕生石，這呈青藍色的寶石，早在古波斯歷史之中，就被認為是具神秘色彩的寶石。因為它獨特的藍綠色澤，亦被應用於工藝品之中，古埃及、中國的商代和漢代，都有嵌著綠松石的裝飾品。就連山水畫，比如宋代王希孟的《千里江山圖》，亦很喜歡用上以綠松石做出來的顏料。

 

　　矽孔雀石的英文是chrysocolla，名字本身就很帶古代歷史感，有古希臘文中的chrysos（金子）和kolla（膠質）之意思。這種在古希臘和古羅馬時期早就出現的寶石，其艷藍中帶綠的色澤，有點像是從外太空看見地球的色彩，最符合我心目中的青色。

 

　　雖然最近有研究報告指出，可以從紫甘藍（紫色椰菜）中找出天然亮青色，但是，走過菜市場和超市，要找出青色的天然食物，實在是不太可能。說真的，這種介乎綠與藍的顏色，既不易辨別出來，也不好調出來。既然如此，何苦強行要找出青色的蔬果出來呢？倒不如就交給那些呈天然青色的寶石，好好欣賞它的美麗、山水畫的清靈，和青白瓷的剔透吧？！

 

 

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