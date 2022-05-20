現代人生活壓力大，再加上疫情煎熬，情緒更易大起大落。若無故情緒高漲或感悲觀絕望，就可能患上躁鬱症（又稱「兩極情緒病」、「躁狂抑鬱症」等）。有研究顯示，每約100人便有1人會患上。有關注本地精神健康團體指，港人患躁鬱症比例高達5.5%，即每約20人就有1人患病，強調須靠服藥控制病情，建議患者可服用副作用較少的藥物。

28歲的吳小姐前年底起，因工作壓力及感情問題影響致失眠及不時胃痛，去年1月被認為是患上抑鬱症而獲處方抗抑鬱藥物，在治療期間情緒雖見平復，但之後再出現躁狂症狀，除會衝動「爆買」外，工作情緒起落亦大，若被上司催促，便躲到後樓梯哭，最終確診為躁鬱症而須接受進一步治療。

病因多 遺傳 + 壓力可誘發

香港精神健康動力基金會指躁鬱症患者難單靠自身意志力控制病情，建議服食副作用較少的藥物進行治療。（受訪者提供）

香港精神健康動力基金會榮譽司庫鄭柏榮醫生指，躁鬱症是一種較嚴重的情緒病，患者會出現躁狂及抑鬱2種極端情緒，進而影響其思想行為，破壞正常生活。有外地研究顯示，每100人中就有1人患病，男女比例相若，病發原因多，如患者遺傳躁鬱症基因，再遇到環境因素如生病、生活壓力等便有機會發病；血清素等腦內神經傳遞物質如失去平衡，亦可致腦部控制情緒的部分出現異常而發病。

選副作用較少藥物 助控制

基金會榮譽外務秘書李靖國醫生指，患者症狀及持續時間並沒任何規律，惟足以令他們很難甚至不能應付日常生活，且此症在港並不罕見。他引述中大醫學院香港健康情緒中心2007年調查指，每100名港人就約有3人可能患上此病，女性發病率更是男性1.89倍；同年另一項調查則推算，本港躁鬱症人口普遍程度為5.5%，即每20人便有1人。他稱，躁鬱症患者不能單靠自身意志力控制病情，因關乎腦內神經傳遞物質失衡等生理問題，需要藥物協助改善。

基金會主席傅子健醫生指，目前已有多種藥物可治療，如同時或分開服抗抑鬱藥、抗精神病藥、情緒穩定劑等，藉此影響腦內化學物質運作，避免患者情緒波動；但基金會早前調查中，41%受訪者謂藥物副作用是影響自己是否按指示服藥的因素，故建議患者可服食副作用較少的藥物進行治療。