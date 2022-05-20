臨床上，有不少病人因為頭髮問題，例如脫髮或白髮而求醫，而坊間上亦流傳不少關於護髮的偏方，就好像用白醋洗髮、頭皮塗抹生薑等等。究竟這些偏方對護髮有沒有效用？以下將會跟大家逐一分析！

註冊中醫師楊明霞

護髮偏方（一）︰倒立可防脫髮和白髮？

其實這是一個迷思、一個誤解！倒立過程的確可讓頭部有充血感覺，但是脫髮和白髮主要因為毛囊的問題 。毛囊的營養不足夠，腎氣虛和血虛所導致的毛囊營養不足亦不會因倒立而令腎變得強壯或是血氣更充盈，所以倒立是不能幫助改善脫髮和白髮。

護髮偏方（二）︰在頭皮塗抹生薑／白蘭地可助生髮？

大家要注意如果頭皮有皮損，本來有脂溢性皮炎、發炎等情況，用生薑抹頭皮反而會令脫髮更嚴重。相反，如果頭皮是正常的，生薑本身有活血的作用，用生薑塗抹有一定程度的幫助。如果是塗抹白蘭地的話，酒本身可以活血化瘀、性質偏溫，如果營養不夠供給毛囊的話，在頭皮沒有損傷的情況下，你可以用適量的酒按摩頭皮，這樣有一定程度的幫助。無論用哪一個偏方，最好都是諮詢專業人士的意見。

護髮偏方（三）︰用白醋洗頭可殺菌、促進血液循環？

白醋性溫，的確有活血化瘀、殺菌的作用。不過，我就不建議病人用白醋洗頭髮，因為白醋的pH值不適合人的頭髮，用白醋洗髮會令頭髮變硬。

護髮偏方（四）︰食用黑色食物可養髮？

黑色的屬性是水，而腎屬性都是水，所以大部分黑色的食物對養腎很有幫助，例如黑豆、黑芝麻、首烏，這些都可以幫助強健腎氣。如果要養腎氣的話，一定是經過九蒸九曬的首烏才有作用，它可以幫助補肝腎和烏鬚髮；另外黑豆本身可以強健脾胃和去水，同時亦有益腎的作用；

而黑芝麻有潤腸通便的功效，亦可以幫助潤澤頭髮。這類型的黑色食物適量食用就好，一星期食用兩至三次便可，不需要天天食用。

護髮偏方（五）︰梳頭／按摩頭皮一百次可護髮？

梳頭的過程可助活化毛囊，或多或少可以刺激毛囊，令脫髮和白髮的問題得以改善。至於是否一定要一百、二百下，其實只是視乎有沒有空閒時間，最少起碼二至三十下。

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