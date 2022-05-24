經過一段時間WFH，大家重了幾多公斤？炎炎夏日，臃腫的身形成為很多女士的一大困擾，明明已經控制飲食，再加一系列運動，仍揮「脂」不去！其實，造成臃腫的原因並不僅僅是熱量或脂肪的問題，有可能是因為體內水份過多，亦即常聽到的「水腫」。水腫一般分為局部性水腫和全身性水腫，最常見的水腫病徵包括眼瞼、手指、足部、足踝、小腿和腹部腫脹等。女士們是否總覺得肥腫難分？今期註冊中醫師張立彤教大家正確認識水腫。

生理性與病理性因素

簡單來說，水腫指人體組織間隙內液體積聚過多，正常人的皮膚都有一定彈性，如果用手按壓放開後久之才能恢復原狀，而有壓陷窩的現象，這在醫學上稱為水腫。相信很多女士們都有早晨起床後，發現眼腫面腫的經驗。而當中，成因主要有生理性和病理性兩因素。生理性因素所致的水腫，一般起床後幾小時可自行消腫。張醫師提醒，病理性因素所致的水腫，除臉浮腫外，常會伴有其他症狀，建議及早就醫檢查。

● 生理性因素：主要和熬夜有關；或進食大量垃圾食物，如杯麵；或臨睡前大量飲水；或月經紊亂等都可能導致女人早起臉浮腫。一般而言，通過改變不良生活習慣，飲食均衡，避免熬夜都可減少水腫發生，無需特殊處理。

● 病理性因素：在没有明顯誘因，或不良生活習慣情況下，卻經常出現水腫問題，而且水腫情況不斷加重或惡化，不能自消腫，則考慮和一些影響機體循環機制的疾病有關，如肝腎疾病、貧血、甲狀腺疾病等。

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全身氣化功能障礙表現

張醫師表示，中醫學角度，水腫一症，外感內傷皆有。水不自行，賴氣以動，故水腫是全身氣化功能障礙的一種表現，涉及肺脾腎，但其病本在腎。臨床辨證以陰陽為綱，尚須注意陰陽、虛熱、虛實之間的錯雜與轉化。治療方法有發汗利尿、健脾溫腎、化瘀降濁等。凡病起不久或由於營養障礙引起的浮腫，及時治療，預後較好。水腫初起，應進行低鹽飲食。同時，忌辛辣、煙酒等刺激性食物。日常飲食方面，可多選擇鯉魚、冬瓜、生薏米、赤小豆、炒扁豆、紅腰豆等健脾利水的食材。注意二便暢通，勞逸結合，預防感冒。一般處理輕微水腫的方法可以在睡覺前以熱鹽水泡腳，睡前躺在床上將腳抬高，都可避免早晨水腫。早上臉浮腫，可以使用毛巾熱敷，並輕輕拍打臉部，促進血液循環，加快消腫。

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