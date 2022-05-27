肺癌是本港十大癌症之首，惟病徵不明顯，有臨床腫瘤科專科醫生指，約60%人確診時已屬晚期。而受疫情及移民潮影響，多了年輕人體檢，臨床揪出近20%新症。肺癌中最常見的非小細胞癌，當中約3%屬「外顯子14跳躍突變」（MET基因突變，下稱MET），患者年齡較兩極，非吸煙者亦有機會中招，且常轉移至骨、肝或腦部；推算每年有50至80宗新症，單一基因檢測未必能偵測MET，或致延誤醫治。

李宇聰指約60%人確診肺癌時已屬第4期，即腫瘤已擴散。

香港腫瘤學研究學會創會主席李宇聰指，按醫管局2019年數據，肺癌是本港最高發病及致命癌症，隨人口老化恐再加劇。李指，肺癌初期病徵不明顯，部分患者因肺積水致呼吸急促等原因求醫，惟約60%人確診時已屬第4期，即腫瘤已擴散。

疫下健康意識提高，加上移民潮湧現，李指，近期多了年輕人因輕微不適求醫、或在新冠疫苗針前作檢查、移民前驗身發現患肺癌，「佔臨床新症約10%至20%。」





肺癌初期難察 體檢揪出20%新症

而肺癌中以非小細胞癌最常見，佔整體肺癌70%；當中較難治療的MET，研究數據指佔非小細胞癌病例約2.6%。李指，肺癌較少因遺傳導致，MET患者或因製造出異常蛋白，導致癌細胞不斷生長和擴散，易有骨、肝或腦轉移；即使化療，總緩解率（即腫瘤縮小程度）僅19%。他補充，其他基因突變肺癌較常見於年輕人，但MET患者年齡較兩極，高發年齡可由40多歲，一躍至80、90歲，「臨床上最年輕患者僅35歲，且不單吸煙者，非吸煙者亦可能有MET，推算本港每年約有50至80宗MET新症。」

MET患者 青壯年及長者皆有

李指單一基因檢測一般先驗最常見的EGFR基因突變，未必能及時發現MET，且因取樣量少，常要重新抽針，所花時間及費用更多，或影響治療進度；建議若有吸煙史，尤應先做多重基因檢測。

有50歲從事文職女士，去年4月確診肺癌，她本身無吸煙習慣，亦無不適，經常規身體檢查發現肺部有異，抽針取樣後做多重基因檢測，始確認為MET，電腦掃描更揭已擴散至淋巴和腦部，右腦有1厘米大腫瘤。幸服用標靶藥3個月後，腦腫瘤消失，其他腫瘤亦縮細，再配合電療後基本受控，現已復工。