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31/05/2022

即Check！有無你食開嗰款？3款花生醬疑受沙門氏菌污染須下架！食安中心︰誤食可引致發燒、嘔吐腹瀉（附產品資料）

#沙門氏菌 #花生醬 #健康 #嘔吐 #回收 #美國花生醬 #Jif #下架 #病菌 #腸胃不適 #停售 #發燒 #腹瀉 #肚痛
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Text: Ariel Chan

　　花生醬控要留意啦！近日食物安全中心發出食物警報，市面上有3款進口花生醬產品，部分批次疑受沙門氏菌污染，錯誤進食會引致發燒和腸胃不適！即往下睇產品資料啦！

 

（圖片來源︰Pexels）

 

　　食物安全中心指，美國食品藥品監督管理局及加拿大當局分別發出通告，部分Jif花生醬產品因可能受沙門氏菌污染而正在當地回收。這次受影響產品在美國肯塔基州列星頓的工廠生產，批次編號為1274425到2140425（見於食用日期旁邊），均以425結尾。

 

即睇產品詳細資料︰

 

1.    Creamy Peanut Butter

 

（網上圖片）

 

品牌︰Jif

來源地︰美國

淨重︰每樽454克

此日期或之前食用︰2023年11月12日、2024年1月7日、2024年1月8日、2024年2月11日

 

2.    Crunchy Peanut Butter

 

（網上圖片）

 

品牌︰Jif

來源地︰美國

淨重︰每樽454克

此日期或之前食用︰2023年11月16日、2024年1月16日、2024年2月7日

 

3.    Creamy Peanut Butter Portion Control Cup

 

（網上圖片）

 

品牌︰Jif

來源地︰美國

淨重︰每杯21克

此日期或之前食用︰2022年10月13日、2022年11月5日、2022年11月21日

 

感染沙門氏菌可發燒及腸胃不適！

 

　　食安中心呼籲停止食用上述受影響產品，感染沙門氏菌可引致發燒及腸胃不適，例如嘔吐、肚痛及腹瀉等。這類致病菌對嬰幼兒、長者及免疫系統較弱的人，可能會有較嚴重的影響，甚至可引致死亡。如果大家有購入以上的產品，可以致電進口商熱線2898 3252，查詢有關產品的回收事宜。

 

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