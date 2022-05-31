以紅色和藍色混和而成的紫色，給人尊貴、權力和富貴的感覺。看看北京的故宮，不就叫做「紫禁城」，有紫氣東來的意思；再看看英國皇室的皇冠，鑲滿珠寶的裏面，藏著的就是紫色的天鵝絨帽；天主教裏的總主教和主教穿的肩衣，也是紫色的。

這一種在人類界中，看來高貴和威嚴的顏色，來到大自然，來到蔬果界，卻變成普遍得很，平易近人的顏色。隨處可見到，走進菜市場裏，看看那放在蔬菜攤上的茄子、紫地瓜、和紫甘藍等，水果攤上的葡萄、無火果、和李子等，不都是紫色的嗎？

在漂染技術還沒有那麼發達的年代，要染出紫色並不容易的。正因為染布技術的不容易，紫色染出來的成本也很高，只有皇室有財力能夠負擔。既然代價高，紫色理所當然地跟皇室和貴族聯想起來，也成為了他們代表自己尊崇身份和地位的顏色。

蔬果倒沒有那麼的複雜，不必用人工獨特的技術，只要它含花青素，就能呈現這種藍中帶紅的天然色彩。不單單虛有其表，紫色的蔬果是很有內涵的，具有很強的抗氧化能力，既可以減少自由基的傷害，加強免疫力，又能夠幫助抗老和防癌。

對於好時尚的，紫色外套和襯衫，是衣櫃裏的其中一個選項。只要穿上它，再暗沉的天氣，都有難得的春天好氣色。對於吃貨來說呢，跟尷尬不好看的藍色不一樣，將紫色食物用於菜式之中，總是叫人賞心悅目，教人幸福滿滿。在風風雨雨的日子，給我一個擁抱，送我一碗紫色濃湯，既溫暖又實在。

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