吃過五月糭，天氣確實變得炎熱，很多朋友們都漸漸增加凍飲、凍食的數量，但別忽略，生冷之品帶來的負面影響。

朋友們相約到我家雅聚，大家都好有心，帶備美味食品一同分享，亦有不同飲品同時上場，當中少不免奶蓋和啤酒。

Pency 細心地遞給我珍珠奶蓋，我問道：「請問有沒有別的選擇？」

Pency 說：「有凍檸茶、凍奶茶、凍汽水，你喜歡哪樣？」

我答﹕「Sorry，我好少飲凍飲品。」

Katie ﹕「何解？」

我答﹕「因為會傷身！」

Pency 說：「夏天好多人都會飲凍飲，何解凍飲會傷身呢？」

我答：「其實不止凍飲、冰凍食物（例如：雪糕、雪條），甚至攤凍了的飯、餸、湯，都對身體有負面影響。」

Katie 驚訝：「弊啦，我除了火鍋之外，從來不喜歡放熱食入嘴巴！」

我續：「長期、頻密地『嗜冰喝凍』，形成脾氣受損，簡而言之就是令到脾主理的各項功能失調。 因冷飲易損傷脾陽和胃陽，削弱人體陽氣，貪吃生冷不僅不能解暑，反而損傷體內陽氣，導致脾胃虛寒。

脾喜燥惡濕，胃喜溫不喜涼，所以冷食反而令身體將熱陽往脾胃輸送，反過來說，愈吃生冷寒涼不單止無法帶來涼快之感，反而感覺體內鬱熱不適。

而且，當脾胃變得虛弱，容易導致便溏，瀉泄，疲倦乏力，消化力變差，營養吸收欠奉，氣血相繼不足，身體就難以保持健康。 」

Pency 續問﹕「如果經常飲凍飲、食冰凍食物，除了脾胃功能外，身體還會出現甚麼症狀呢？」

我答：「我們可以歸納一下，尤其對女性而言，生冷飲食的壞處：

1. 脾胃受損，上文已詳述。

2. 對精神狀態影響：

脾主升清，是指脾氣的升動轉輸作用，將胃腸道吸收的水穀精微和水液上輸於心、肺等臟腑，通過心、肺的作用化生氣血，營養濡潤全身。但飲或食用過多生冷之品，會導致脾氣虛衰或者被濕濁困住，令脾肺功能失常，氣血化生和輸布障礙，各臟腑經絡得不到潤養，因而出現各類代謝失常的病變。人會容易變得多疑思慮，並且出現頭目眩暈，精神疲憊，意志消沉。

3. 對皮膚和關節影響：

吃冷飲易造成過敏，如：皮膚敏感、暗瘡、粉刺，甚至石頭瘡和濕疹等，尤其哮喘、鼻炎患者，喝冷飲會導致症狀加重，所以需要戒掉生冷之品。陽虛體質、痰濕體質、血瘀體質者，喝冷飲還會耗損或鬱遏陽氣，加重體內寒濕。

中醫講求氣血陰陽平衡，認為『 血，遇溫則行，遇寒則凝』，冷飲和過涼食物會導致氣血凝滯，對身體造成不利，肢體關節等部位容易遇寒凝滯導致溫度降低，活動不利、皮膚蒼白。

痛風好發於身體體溫低的部位。夏天容易痛風發作原因之一就是空調太冷令關節受涼，尿酸鹽結晶容易形成，堆積在肢體遠端的足、手和耳廓等部位形成痛風石。

4. 對外觀的影響：

生冷飲食容易導致氣血不暢，減慢新成代謝，脾胃運化功能變差，從而導致水濕停滯，水腫，肥胖，小腹膨出。 很多辦公室女性更因長期久坐工作容易生成下半身肥胖的梨型身材。

5. 對女性生育方面影響：

白帶量多，容易小產、痛經 ，甚至不孕。

過食生冷，會導致脾、腎臟功能失調，濕氣無法正常代謝排出體外，只能下注到陰部，形成大量白帶。

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『寒』的致病因素分為外寒和內寒。

外寒指：人在過食生冷、夏天長期吹空調、冒雨涉水等情況下，體內血液被寒邪凝固，導致血行不暢、胞脈阻滯，從而產生月經錯後、痛經等症狀，嚴重則導致閉經、不孕等。

內寒指：機體陽氣不足，寒由內生，導致臟腑功能失調，影響衝任、胞宮功能，從而產生痛經、盆腔炎症、月經不調、閉經等症狀。

女性若需要備孕，則應戒掉冷飲。喝冷飲首先損傷脾胃，若長時間過食生冷，不注意調理，還會傷及腎，繼而損傷胞宮，影響懷孕和生育。 」

Katie 恍然大悟，並追問：「譚博，有沒有建議幾多歲就應該開始培養少飲凍飲這個習慣？」

我笑答：「當然從小就要培養啦。」

Pency 說：「但我在夏天特別喜歡飲凍飲、食凍品，你有沒有好建議，好讓我減少傷身體呢？」

我答：「針灸。針刺佐以艾灸，便可以溫經通絡，行氣活血，補脾、腎之陽，從而剔除生冷之品對身體的傷害。

針剌：脾俞、腎俞和命門等穴，佐以艾灸，留針20分鐘，隔日一次，七次一療程。 」

Katie 續問：「食療方面，有沒有好建議？」

我答：「健脾去濕茶（一人分量）

材料：黨參30克、白朮15克、茯苓15克、陳皮1/2角、紅棗三枚、甘草5克。

做法：所有藥材洗淨後，用600ml冷水浸泡30分鐘，然後一同煲。 大火煮滾後轉小火繼續煲40分鐘即可。

服法：熱飲。 連服兩天，以觀其效。 若果兩天後情況仍然未能改善，便要諮詢合資格的註冊中醫。

禁忌：感冒發燒患者不宜。 小孩、孕婦、老人或長期病患者，建議服用請先諮詢合資格的註冊中醫。 」

Katie笑說 ：「長知識了！不如泡個熱茶一起喝好嗎？」