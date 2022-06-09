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09/06/2022

「人見人愛」不等於完美！研究指受歡迎的人具備兩特點：要有脆弱一面？

#心理情緒 #身心健康 #人見人愛 #完成 #軟弱 #雙向 #受人歡迎 #朋友 #友誼
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 　　很多人都有一個假設：要人見人愛就要完美，美得令人透不過氣，成功得令人五體投地，聰明得非比尋常……。

 

　　事實上，這些「超人」得到的是別人的讚賞和羡慕，旁人可能會崇拜他們，但未必是喜歡他們，他們的高高在上會令人自慚形穢，難以放膽放心去和他們交往交心。

 

　　研究指出，受歡迎的人有兩大特點：其一就是有脆弱的一面。試想一下你如何和某人建立關係？是否在傾談來往之間，見到他們那些有人性和說人話的時候？這種有聯繫有感覺的情況，大多數都是出於他們把自己那脆弱的一面給你看見，把他們心底話心事分享的一刻。相反地，那些只會把自己的成就威武給你看的人，只會令你覺得有距離感，難以建立親切感。

 

《流金歲月》劇照

 

　　所以，有些人又會走向另一個極端，就是以自己的悲慘經歷來賺取友誼，他們會不斷訴說人生苦况，希望爭取到別人的關心和注意。在友誼前期，這還可以，朋友們會盡心盡力去關懷，但日子久了，對方察覺原來這是一個慣常伎倆去搾取別人的同情，而且是那種永無止境的付出，那就令對方疲倦，逐漸疏離，而當事人就會再一次感到挫敗，覺得被人離棄。

 

　　這正好引出第二個人見人愛的特點，就是要雙向進行。你既要把自己的脆弱點分享，更要尊重和包容對方的脆弱點，願意在對方有失敗和挫折時，多加支持和體諒。那麼你才會是一個可以交心的朋友，是可以共富貴共患難的良朋知己。

 

　　如果忽略了對方也同樣需要關懷和支持，這個關係就是單向，是不平等不對等的。你想人見人愛，對方也有同樣的需要。

 

　　讓我再直接的說一句：誰人不喜歡自己是人見人愛的呢？雖然我們都心知這是不可能賺到全世界的愛，但我們都希望有多些朋友，有多些人喜歡我們嘛！

 

 

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