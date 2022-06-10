肝癌每年在本港造成約1,500人死亡，佔新症比例約85%，是本港第三大癌症殺手。肝癌腫瘤生長速度快，長大1倍只需約3個月，令晚期患者存活期往往不足一年。

有國際研究指，採用免疫組合治療比第一代口服標靶藥，更有效降低逾3成晚期肝癌的死亡風險，存活期增長約1倍至2年，惟其藥費高昂。有關注組織建議，政府盡快將有關療法納入常規治療，向患者提供資助。

邱宗祥醫生（左）建議政府將免疫組合治療納入藥物名冊，減輕患者經濟負擔。

香港肝癌及腸胃癌基金會榮譽秘書、內科腫瘤科專科醫生邱宗祥指，現時本港無法進行手術切除腫瘤的晚期肝癌患者，主要以口服標靶藥作為一線藥物，但一般僅能維持12至14個月存活期。

死亡風險減逾3成

惟國際研究顯示，採用免疫組合治療「阿替利組單抗+貝伐珠單抗」，比第一代口服標靶藥更有效降低晚期肝癌的惡化風險35%及死亡風險34%，且華人療效更顯著；使用免疫組合治療存活期中位數可達24個月，較口服標靶藥的時間長約1倍。

邱指，免疫組合治療已獲美國FDA和歐盟EMA認可，內地、英、加、澳等地已將其納入常規治療並獲政府資助，建議政府盡快將免疫組合治療納入藥物名冊，以減輕患者經濟負擔。據基金會調查訪問了48名肝癌患者及17名照顧者，結果顯示8成半人會按藥費開支選擇治療方案，而6成人每月最多只可負擔1萬元以下藥費。

64歲魏先生去年初確診末期肝癌，他接受了免疫組合治療，經約1年治療後，其肝腫瘤由8至9厘米縮細至5厘米，但每3周需接受一次治療，每次花費3.8萬元，至今已先後接受了14次，花費大量積蓄，擔心將來藥費開支。