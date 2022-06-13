月經，顧名思義每月一經，若果經行順暢，也不見得煩心擾人，否則，經潮月致，無止境的不適，實在圖添不少煩惱，Eva 便是其中一人。

Eva苦著臉皺著眉道：「 譚博你好，我每次月經來潮前七天頭痛欲嘔，伴隨乳房脹痛，口腔潰瘍，由於次數過多，我已經把症狀當成月經來潮前的標誌。但是每個月經前七天已經不適，月經期間總有點不便，月經後又見血虛頭暈，一個月當中都沒有幾天為正常人，實在困擾！我跟家人説他們只告之可能是我精神緊張，過分敏感。其實從你的角度來看，我究竟出現甚麼問題呢？」

我答：「你出現月經前後諸證。」

Eva不明所以，我續：「月經前後諸證是指經行前後及經期，周期性反覆出現的身體症狀，常見的有：乳房脹痛、洩瀉、頭痛、頭暈、情緒不穩、身體浮腫、身痛、口腔糜爛、感冒等症狀。症狀大多在經前7至14天開始，致月經前兩至三天最為嚴重，一般經後消失，亦有見於經後依然發作。」

Eva續問：「何解會出現這麼多不同症狀？」

我答：「經行乳房脹痛：每於行經前或正值經期、經後，出現乳房作脹，或乳頭脹癢痛，甚至不能觸衣者，稱為「經行乳房脹痛」。

主因：

1.肝氣鬱結：經前乳房脹痛或乳頭癢痛，痛甚不可觸衣，疼痛拒按，經行小腹脹痛，胸脅脹滿，煩躁易怒，一般見經行不暢，色黯紅。

治宜：舒肝理氣，和胃通絡

2.胃虛痰滯：經前或經期乳房脹痛或乳頭癢痛，痛甚不可觸衣，胸悶痰多，食少納呆，平素帶下量多，色白稠黏，月經量少，色淡。

治宜：健脾袪痰，和血止痛。

經行頭痛：每逢經期或行經前後，出現以頭痛為主證者。 以巔頂部頭痛為主。

《金魚妻》劇照

主因：

1. 肝火證：經行頭痛，頭暈目眩，月經量偏多，色鮮紅，煩躁易怒，口腔糜爛，口苦咽乾。

治宜：清熱平肝熄風

2. 血瘀證：頭痛劇烈，痛如椎刺，經色紫黯有塊，伴小腹疼痛拒按，胸悶不舒，舌黯或尖邊有瘀點。

治宜：化瘀通絡

3.血虛證：經期或經後頭暈，頭部綿綿作痛，月經量少，色淡質稀，心悸少寐，神疲乏力。

治宜：養血益氣

經行吐衄：每值經前或經期出現有規律的吐血或衄血者，稱「經行吐衄」。

主因：

1.陰虛肺燥型：經前或經期吐血、衄血，量少，色鮮紅，頭暈耳鳴，手足心熱，潮熱乾咳，咽乾口渴，月經量少，或無月經，顴赤唇紅，舌紅或絳，苔花剝或無苔。

治宜：滋陰潤肺，降火止血。

2.肝經鬱火型

經前或經期吐血、衄血，量較多，色深紅，頭暈目眩，煩躁易怒，兩脅脹痛，口苦咽乾，小便短赤，大便秘結，經量減少，甚或無月經，舌紅，苔黃。

治宜：疏肝瀉火，降逆止血。

而Eva你的情況是肝氣鬱結、肝火旺盛伴血虛型，當然要疏肝養血調和月經。」

Eva續問：「你可以怎樣幫我？」

我答：「針灸。

針刺：太谿、三陰交、列缺、風池、太沖和迎香等穴，佐以艾灸，留針20分鐘，隔日一次，七次為一療程。

平素保養方法：早起喝紅糖煮薑棗提升經期基礎體溫加快養血和新陳代謝（3片生薑+3顆去核紅棗加紅糖燉煮30分鐘），經前七天服用，連服用二天，若果情況仍然未能改善，便要諮詢合資格的註冊中醫。」