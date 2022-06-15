想擁有窈窕健美身材？除了做運動，很多人還會選擇吃一些聲稱可增肌、減磅或瘦身的「營養餐」或「減肥餐」！市面上亦有不少膳食供應商看準商機，推出各式各樣標榜「健康」或「有機」的膳食餐單，更稱餐單經註冊營養師計算營養成分，確保能做到飲食及營養均衡！然而，消費者委員會（消委會）早前隨機測試了9款營養餐樣本，結果發現，除了1款營養餐因未有營養標示值而未能比較，其餘8款營養餐的能量、蛋白質、總脂肪及／或碳水化合物的實際含量，均與營養標籤標示值不符！差距最大的1款餐單，實際總脂肪含量甚至比標示值高出逾2倍！

（網上圖片）

【消委會實測】「Fitasty」總脂肪含量超標示2.3倍！

消委會早前以消費者身分實測9間營養餐送遞公司的餐單，包括「Bain Marie」、「Easy Food」、「Eatology」、「EatUP」、「Fitasty」、「Fittery」、「Mealthy」、「NOSH」和「Nutrition Kitchen」，並委託實驗室檢測該等營養餐的部分營養素含量。惟檢測結果發現，除了「Eatology」的營養餐因未有營養標示值而未能比較，其餘8款營養餐樣本均有至少一種標示的營養素含量與檢測結果不符，差異更超出《技術指引》的規管容忍限！其中「Easy Food」、「Fitasty」和「NOSH」3款營養餐樣本檢出的總脂肪含量高於標示值，差距由34%至231%！當中差距最大的餐單為「Fitasty」營養餐，其營養標示上的總脂肪含量為8.7克，但測試發現總脂肪含量達28.8克，即超出標示逾2.3倍！

另有5款營養餐樣本檢出的碳水化合物含量低於標示值的80%，包括「Bain Marie」、「Easy Food」、「EatUP」、「Mealthy」和「Nutrition Kitchen」，差距由負27%至負77%！消委會指，消費者或會因不準確的標籤標示值而在不知情的情況下，攝入較多脂肪及較少碳水化合物！

【消委會實測】「Bain Marie」、「Nutrition Kitchen」鈉含量過高！

鈉含量方面，除「Fitasty」有標示鈉含量外，其餘樣本均沒有標示鈉含量；但根據香港營養師協會意見，「Bain Marie」、「Fittery」、「NOSH」和「Nutrition Kitchen」營養餐的鈉含量過高，每100克平均含465毫克、211毫克、229毫克和376毫克鈉，吃一餐幾乎甚至已經超過每日建議鈉攝取量（2,400毫克）！

Fitasty營養餐

（圖源：Fitasty網站）

【消委會實測】非由營養師設計餐單！

消委會又發現，調查的9間營養餐送遞公司中，只有「Fitasty」聲稱是由註冊營養師設計餐單，「Bain Marie」、「Eatology」亦有營養師設計餐單；另外5間公司則只按照不同的營養指引或飲食建議烹調營養餐，均非由營養師設計餐單！至於「Easy Food」則未有提供相關資料！

值得留意的是，如果消費者有意諮詢營養師意見，以判斷哪些餐單較適合自己「Eatology」、「Fittery」及「NOSH」均可提供營養師諮詢服務；「Bain Marie」和「Mealthy」雖沒有提供相關服務，但可轉介營養師予消費者！

【消委會實測】「Bain Marie」以紙袋運送食物易變質！

除營養成分外，還有一項必須關注的是，營養餐是否貯存於合適的保溫設備以確保食物衞生？消委會指，「Fitasty」、「Fittery」和「Mealthy」均表示會以冷凍車、冷藏車及／或保溫袋運輸，「Easy Food」、「Eatology」、「EatUP」、「NOSH」和「Nutrition Kitchen」則以保溫袋及／或保溫箱盛載餐膳，惟「Bain Marie」只以紙袋運送食物，食物長時間處於室溫或容易變質！長者、幼童、孕婦和免疫力較弱等高危人士更應加倍注意！

此外，如收到食物時非立即食用，又該如何儲存以免滋生細菌？只有「Fitasty」的指示最清晰，不論在其公司的網站內或餐膳的包裝上均清楚列明如何儲存及翻熱食物。至於「Easy Food」、「Eatology」和「Nutrition Kitchen」均沒有在其公司網站或食物包裝上指示消費者如何儲存餐膳，「Easy Food」更沒有指示如何翻熱食物！

消委會建議：參考「健康飲食餐盤」自行煮食！

消委會提醒，選購營養餐前，除衡量其服務的方便程度、收費是否物有所值，亦要考慮其食物的質素和成效。如果時間許可，最理想是參考「健康飲食餐盤」自行煮食，一餐營養均衡的膳食應包含6組食物：

1. 全穀物：比精製穀物例如白米含有更多的營養成分，對血糖水平的影響也較小

2. 蔬菜：成年人應至少吃3份蔬菜（相當於1.5碗煮熟的蔬菜／3碗蔬菜沙律）

3. 富含蛋白質的食物：瘦肉、去皮家禽、魚、海鮮、大豆、豆腐和其他豆類

4. 水果：每天吃兩份水果以獲得各種營養和抗氧化劑

5. 乳製品及其替代品：加鈣的豆漿，以獲得蛋白質、鈣和其他必需營養素

6. 健康脂肪：每周吃兩份含油量高的魚以獲得Omega-3脂肪酸，和吃一些無鹽和無糖的堅果和種子作為零食，以獲取不飽和脂肪、纖維和抗氧化劑，促進心臟健康

（圖源：消委會）