前列腺癌為本港男性第3大常見癌症，發病率更不斷攀升，每年新症逾2,500宗，患者年齡中位數為70歲，而放射治療（俗稱電療）一直是年長患者的較佳選擇。惟傳統放射治療或影響腫瘤鄰近器官，引致嚴重副作用。有私院引進「磁力共振導航」放射治療，不但可減少對正常器官的損害，更可縮短療程次數逾8成半，維持患者生活質素。

潘明駿醫生

養和醫院臨床腫瘤科名譽顧問醫生、臨床腫瘤科專科醫生潘明駿稱，治療前列腺癌的方法有很多種，包括細胞治療、免疫治療和化療等，而大部分中、低風險前列腺癌病人可透過手術獲根治，但年長或長期病患者則未必適合，放射治療是較佳選擇。

養和引入 可縮減療程

但由於前列腺腫瘤會受周邊器官影響不斷移動，體積和形狀亦不斷變，傳統放射治療會把治療範圍稍為擴大，惟或影響腫瘤鄰近器官，包括膀胱、直腸和小腸等，引致腹瀉、腸道發炎及排尿困難等副作用。潘舉例指，過往有前列腺癌病人的腫瘤擴散到多個淋巴結，且腫瘤移動方向不一，但受傳統技術限制，只可取捨主要治療其一。

使用MR Linac的患者可同時接受磁力共振和放射治療，不用再在磁力共振和放射治療房間來回往返。

養和醫院2018年起研究「磁力共振導航」放射治療（MR Linac），並於2020年3月至2021年6月為51名前列腺癌患者進行為期15個月療程，現已有逾300名患者、近3,000人次使用此治療。

潘指，使用MR Linac的患者只需待在床上便可接受磁力共振和放射治療，不用再在磁力共振和放射治療房間來回往返；療程1次約1小時。而MR Linac除可實時在綫監察軟組織結構，令腫瘤大小及位置清晰呈現，亦可精準界定靶區範團，使醫生用立體定向放射治療（SBRT）時，可把射綫集中瞄準腫瘤，減少對正常器官和組織的損害，是近年前列腺癌治療的大突破。

精準監察亦讓醫生可按病情把每次放射治療劑量，調高最高至傳統治療的4倍，使治療次數可由傳統所需的40次療程，大幅減至5次，即2至3星期的療程，減病人舟車勞頓之苦。

9成患者 無嚴重副作用

潘引述，醫生臨床評核報告指，逾9成患者在治療後沒出現嚴重副作用，只有1位出現嚴重腸道症狀，6位有泌尿系統症狀，但情況於1個月內逐漸減退。病人自我評量調查則顯示，患者在治療後4個月內腸胃及泌尿功能已開始回復原有水平，荷爾蒙反應亦沒明顯變化，性功能則於治療完成1年後逐漸改善。