乳癌在40至60歲女性之間最常見，香港平均每14名女性就有1人患乳癌，過去10年新症更劇增逾6成。但乳癌的5年相對存活率較長，因此保持生活質素是制訂乳癌治療方案的重點。有專科醫生指，HR+或HER2-乳癌患者可透過「乳癌腫瘤基因表現檢測」，制訂有效且副作用少的治療，晚期患者亦可用新藥，延長存活期和推遲化療。

熊維嘉醫生（左）指，「乳癌腫瘤基因表現檢測」可透過21個基因分析患者未來10年復發風險。右為張文龍醫生。

外科專科醫生熊維嘉指，乳癌可按受體分類為荷爾蒙受體陽性（HR+）、第2型人類表皮生長因子受體陽性（HER2+）及三陰性乳癌（TNBC）3種。當中HR+佔本港整體乳癌個案逾7成，這類乳癌的癌細胞表面有1種或以上的荷爾蒙受體，如雌激素和黃體酮受體，即荷爾蒙可刺激癌細胞生長。患者可接受荷爾蒙治療，食藥5至10年，減少荷爾蒙製造或阻截其對乳癌細胞的作用。HER2+則佔乳癌個案2成，但侵略性高，擴散速度快。而TNBC只佔約1成個案，較常見於年輕女性及遺傳性乳癌，易轉移到其他器官，屬於最惡和最棘手的乳癌。

倘復發率低 早期未必要化療

乳癌雖然普遍，但5年相對存活率達91.1%，在所有癌症的存活率中排第2。因此，保持患者的生活質素是制訂乳癌治療方案的重點。

熊指，化療是主要治癌方法，但會導致脫髮、嘔吐和口腔炎等。近年醫學界研發「乳癌腫瘤基因表現檢測」，可透過21個基因分析患者未來10年復發風險。早期乳癌患者可按檢測結果，制訂有效且副作用少的治療。若復發指數介乎0至25分，代表乳癌復發率愈低，患者從化療中得到額外益處亦較低；若指數介乎26至100分，則代表復發機率高，患者接受荷爾蒙治療同時化療可獲益更多。

早期乳癌患者可做檢測，晚期患者亦非「無藥可醫」。臨床腫瘤科專科醫生張文龍指，CDK4/6抑制劑可阻癌細胞分裂複製，對停經後HR+或第2型人類表皮生長因子受體陰性（HER2-）晚期、轉移性乳癌的患者療效顯著，合併荷爾蒙治療，更可讓患者存活期中位數升至超過5年和推遲化療2年。張舉例，1名66歲女士在2016年確診晚期HR+或HER-乳癌，且有肺部及骨轉移，一度要做手術和化療，但2017年尾起結合CDK4/6抑制劑及荷爾蒙治療後，病情持續穩定。

標靶藥+荷爾蒙治療晚期延存活

但他指，每4名HR+或HER2-乳癌患者就有1人有PIK3CA基因變異。PIK3CA基因負責控制細胞生長和凋亡，當出現變異，細胞會不受控制地生長，導致癌症。患者不但對化療反應較差，亦有機會對荷爾蒙治療產生抗藥性，故建議初次確診時已屬HR+或HER2-晚期患者，或原有治療已無效，可進行「PIK3CA基因變異檢測」，及早結合新標靶藥物和荷爾蒙治療，有機會延長無惡化存活期中位數近2倍。