他倆自問都是那種愛贏不愛輸的人。生活的情趣在於互相調侃取笑，旁人聽起來，既娛樂性豐富，亦是欣賞他們那刁鑽的腦袋。

但是，世事永遠有兩面，這種相處在好日子時是娛人自娛的事，但當他們吵架之時，卻可以是危險之事。大家都不愛輸，大家都各自覺得自己有理，對方理虧，於是更加使出所有的雄辯能力，拼命要說服對方。

《孩奴》劇照

在此情此景，難免互相傷害，令到大家都很憤怒很傷心。他們都覺得這是不妥，於是就請教高人。

高人說：「明顯地，你倆都有自知之明，充分掌握了問題的核心，所以，我試試給你兩個點子，看看如何？

第一，在你們平靜時，試試相討一個time-out （暫停活動）的方案，就是在大家臉紅耳赤之時，在怒氣上升之前，就要暫時休戰。我不想你們有人衝出家門或自困在房中，而是在大家的視線範圍內各自冷靜一下。這包括了一個你倆之間的秘密詞彙，代表要求暫停，這可以是只有你倆才明白的『士多啤梨蘋果橙』，也可以是運動員清楚明白的time-out 手勢。一方要求時，另一方必定配合。

第二，要明白其實你倆雖然會有意見分歧，但必定會有共通之處。所以，若大家都不堅持不變，而嘗試走找出那個『一人行一步』的共通點，那就讓雙方都不失面子，雙方都不會輸給對方。其實這不是太難，只要你肯退一步，對方也肯退一步而非得寸進尺，你便會有信心再讓一步。如對方又願意讓一步，那就拉近了彼此之間的距離和分歧，那就更接近共通點和妥協位置了。

試試看吧，記著要在平靜時討論方案，到了爭吵時就手到拿來地應用了！」



