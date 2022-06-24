有朋友買了冷藏素食材回家，但是不知怎麼煮。有些鮮有入廚的朋友，買了食品就是不知怎麼做。我總是歡迎又鼓勵他們提出來，我也希望盡我所知提供一些素煮意給大家參考參考！最近有朋友在我的工作室見到有素食區，發現了素鮑魚，很好奇也覺得很得意。就是想知道怎麼煮來食？

有些冷藏食材本質已經是有調味的，這款素鮑魚就是其中之一。形似鮑魚，實際上是大豆蛋白及調味料的製成食品，質感爽口，加上已有調味，可以很簡單就煮好！建議中式做法就是加點生菜、或西蘭花、或芹菜，都可以做到美味又有上菜格局的小菜！

記住，素鮑魚只是名相，本質是大豆水解蛋白、澱粉、酵母抽取物及調味料，嚴格來說也屬植物性食物，均衡飲食份量就對。

烹調素食有種必剎技，就是配合醬料運用，藉醬料豐富食材的味道，更起「畫龍點睛」的作用！特別是咖喱醬、沙茶醬、XO醬、香菇醬、香樁醬、麻辣醬……還有上期用過的無五辛豆辦醬……。

最近又發現了一種市面少有品種、同樣是無五辛的醬料，名為十三香滷味醬，所以我今次加入十三香滷味醬煮鮑魚，沒有用平常的中式炒菜方法，而是以沙律生菜置底。這個煮意是中西合璧的想法，滷味素鮑魚的濃味與生菜的清甜，既起口腔中和作用，又可平衡濃味的口感，既美味又新鮮，大家不妨試下！

**「素心Cook」是以「容易買、容易做、好味道」為原則，分享「色・香・味・視・聲」煮意，更重要的是每星期堅持！！！但願可以遇到你、你、你來一起堅持！！！如果你想轉變生活飲食，想多吃素食又沒想到甚麼煮意，希望這個分享可以給你靈感！鼓勵你不需要跟隨示範的份量，不妨多做多試，悉隨需要！過程就是你的得益！！！

「素心Cook」 Cook譜

名稱 :「事雖小 勿擅為」（沙律翠生菜滷味素小鮑）

（圖片由作者提供）

風格：純素・無五辛

材料：（2 - 4人分量）

素小鮑 1包

沙律生菜 1 棵

無五辛十三香滷味醬 1湯匙

做法：

1. 從冰箱取出素小鮑解凍；

2. 生菜洗淨後放在碟上，備用；

（圖片由作者提供）

3. 燒熱鍋加入素小鮑略煮；

4. 加入1湯匙十三香滷味醬，快炒，可以加點水，讓汁醬稍為多煮幾分鐘，讓汁醬味道更香更入味；

（圖片由作者提供）

5. 夾起素鮑魚放在生菜上即成

（圖片由作者提供）

味道：濃味素鮑魚爽口與清甜翠生菜，十三香滷味醬豐富了汁醬的層次，合成了美味又新鮮的嚼感。

難度：2分（10分為滿分）

願境：「健康營養」與「美味可口」不分家

註解：「事雖小 勿擅為」- 出處：《弟子規》。

這句話表面意思是雖是小事一樁，也不要隨便自把自為。別以為事小就可隨意行事。也是鼓勵家長教育小朋友做事情，心中要想到父母家長，應有意識問一下「可不可以」才行動，就是「勿擅為」。一方面是考量小孩子對事情可行性的輕重及安全意識要由父母指引及管教，另一方面也是培養小朋友要對父母常懷尊敬之心，有這個考慮意識在前，就可減少任意自作主張自把自為之行為。