每一個人，都有自己的歷史，與及，一段段入心入肺的回憶。大部分畫面，毋須拍下照片，也會沒齒難忘。

同樣，每一個城市，也有段段難以磨滅的歷史。無論樣貌怎麼變，但舊日有韻味的一切，必留「老市民」心間。

我土生土長於香港，快70年了，見證這段期間一切轉變，段段刻骨銘心。

由五十年代走過來的「老香港」，幕幕不會忘懷

小弟不是攝影師，也沒有將舊日的一切用相機留下。但是，由五、六十年代開始的香港，大部分重要面貌及建築，全藏腦間。

不過人的腦，藏量有限，故此，近年很多昔日的人事物，不重要的，開始全部淡出。不過，很奇，只要稍一有「掣」一click，一切又會回來，重現腦海。

最近遇上一本畫冊《線條下的香港》，不得了，打開第一頁，已似遇上巨大磁力，立即放下所有瑣事，先享受完整整全本再算。

令我有觸動感覺的畫作

畫冊魔力何在？主因內藏幾乎所有「老香港」具代表性的一切，由經已拆卸的上環碼頭到舊天星碼頭；由20世紀初的中環街景到仍是漁港的維港；由人力車到最古舊的叮叮電車；由西式的建築雷生春大廈到濃厚中式的洪聖古廟……

我是典型的上一代「香港仔」，灣仔出生及長大，中環讀書，晚晚蒲上環大笪地，坐的是電車。後來，開始工作，儲夠錢，第一時間就呼朋引類到銅鑼灣避風港唱「我倆去岸邊四面瞧，見到個蜑家妹真嬌俏……」及食其艇仔粥及炒蜆……

香港舊日的故事，真是數之不盡。當中不少，靜靜收藏在這本畫冊。

沈平大師的功力，非比尋常



此作品，並非相簿，而是著名水彩畫、水墨畫及油畫大師沈平作品，以鋼筆細膩又剛勁地勾劃出一個「永遠的舊香港」。無論是建築、街角、人物和風景，每一幅，皆似在訴說一個大家難忘的故事。

今次，真的要瞓身推薦， 60歲以上的「老香港」豈可不個個擁有一本，作為自己的「時光隧道」珍藏？

如此高層次的藝術品，為何會出版？乃因香港回歸踏進廿五年（人人百般滋味在心頭！ ），與及，經濟通成立廿八周年 （果真時光飛逝啊！ ）。

買此畫冊，同時可做善事，因每售出一冊，抽出廿元撥捐「鄰舍輔導會」，回餽數十年為香港默默耕耘的長者。

每幅鋼筆畫作，皆有極高藝術水平，當中藏著無盡回憶

每本$268 ，早鳥價$238 ，另買10本以上，更有團購優惠。

詳情及訂購，請WhatsApp： 4684- 0173

一同享受昔日時光，一同感受福有攸歸。