香港夏天出名「熱」，炎炎夏日，即使只穿一件薄T恤，都熱得令人叫苦連天。常說深色衣服比淺色衣服吸熱，所以白色衫是不少人夏天衣櫥的必備之物！近日有日本節目就實測了不同顏色衣服在陽光下的溫度變化，除了白色衫，甚麼顏色的衣服可以幫我們安穩渡過炎夏？

日本新聞節目實測6種顏色T恤溫度變化。

《メ〜テレニュース》截圖

日本名古屋電視台的新聞節目《メ〜テレニュース》近日進行實測，把穿了6種顏色T恤的‎模特兒公仔置於陽光下曝曬5分鐘，並測試其溫度變化。6種顏色分別為：紅、黃、白、黑、藍以及綠色。測試人員利用紅外線儀量度衣服表面溫度，發現在測試開始兩分半鐘後，穿黑色T恤的模特兒公仔已開始愈來愈熱！

測試人員利用紅外線儀量度衣服表面溫度。

《メ〜テレニュース》截圖

先來看看大家最常穿的黑白T恤測試結果！在曝曬5分鐘後，測試人員發現白色T恤大約維持在44℃，而黑色T恤則超過60℃！日本國立環境研究所的專家一之瀨俊明指，由於白色衣服可反射來自太陽的熱能，因此溫度變化較低；而由於黑色會吸收太多數熱能，所以在太陽下會便會愈來愈熱。

曝曬5分鐘後，黑色T恤竟然超過60℃！

《メ〜テレニュース》截圖

那麼其他顏色T恤的溫度變化又是怎樣？結果顯示，黃色衣服的吸熱程度都相對較低；如比較紅色和綠色T恤，綠色T恤比紅色T恤亦高出約15℃，換言之，穿紅色T恤相對較涼爽！綜合實測結果，一之瀨俊明建議大家除了多穿白色衣服，亦可以選擇黃色、灰色、紅色衣服！

綠色T恤亦比紅色T恤亦高出約15℃。

《メ〜テレニュース》截圖

資料來源：メ〜テレニュース