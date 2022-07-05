C，排在A和B的後面，是二十六個字母中位列的前三名。如果成績單中看見它，大概表示過闗和穩妥，屬中規中矩的表現，有種不過不失的感覺吧（可是，媽媽不太認同吧了，哈哈）。如果放在競賽，是季軍、銅牌的人馬，雖然說跑不過前面的兩位，卻不簡單的超前很多人，成為可以站在領奬台的選手。

吃小籠包的時候，店員會附上薑絲一小盤。炒芥蘭菜的時候，廚房大哥愛以薑絲來炒。就連媽媽蒸肉餅，也會放入一點薑絲。薑，是調味料，能提升肉類和蔬菜的鮮味；在中醫的角度上，有驅寒和幫助消化吸收等的作用。因此在煮食上，尤其是蔬食，薑絲擔當著重要的角色。對於宗教素的朋友，不能用葱、蒜、韭等入菜，薑絲和薑片往往被受器重。

台南美術館外，排滿了要搶看「殭屍」展品的民眾。大家之所以心生害怕還好奇想去參觀，主要是殭屍本身那既恐怖又神秘的形象。據說在中國明清時期，湘西一帶有精通茅山術的術士，會帶領額上貼上黃色符紙，未腐化的屍體回鄉安葬。慢慢地，有了行屍、彊屍的說法，並創作出如已故香港演員林正英於80年代主演的一系列彊屍電影的創作。

在疫情大流行底下，維生素C被大力提倡。尤其前陣子，台灣疫情突然衝上萬例，坊間有了多吃維生素C的營養補充品的說法，於是各大小藥局的維生素C藥丸和發泡錠，成為搶手貨。固然，維生素C很是重要，有抗氧化和增強免疫力系統的作用，但還是那一句啦，過猶而不及，均衡營養才是王道。

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