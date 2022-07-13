磷是常用的食品添加劑，亦是維持人體運作的重要礦物質之一，除有助吸收其他營養素，亦可與鈣配合維持骨骼健康。惟有指高磷食物會傷腎，營養師解釋，一般情況下身體會將多餘的磷排出體外，但當腎功能下降、導致未能將磷排出，長遠或導致高血磷和腎臟疾病；故腎功能欠佳者，需控制磷的攝取量，同時保持飲食均衡及多元化。

營養師吳耀芬（資料圖片）

香港營養師學會認可營養師吳耀芬表示，磷作為常用的食品添加劑，是調節人體生理機能的必要礦物質之一，包括協助人體吸收碳水化合物和脂肪、促進蛋白質的合成製造等，而磷與鈣質亦有密切關係，只要維持正常水平，即可保持骨骼及牙齒健康。

高血磷可致骨骼脆弱

她指，較高蛋白質及鈣質的食物一般都含較多磷，如肉類、豆類、果仁等。而美國「建議膳食攝取量」（RDA）指，成人每日應攝取約700毫克磷；若腎臟健康，即使身體攝取過多磷，亦可將之排出體外。

但吳耀芬指，如腎臟功能下滑，或導致未能將體內過多磷質排出，因而出現噁心、嘔吐、腹瀉、頭痛等症狀，長期進食高磷食物更可能造成高血磷，導致骨骼中的鈣流失，繼而令骨骼變得脆弱，「攝取過多磷會和鈣相互結合，導致血液中的鈣濃度下降，長期下去有機會影響骨質密度」；若從飲食中攝取大量鈣質，同樣會不利磷的吸收，因此兩者都不應過量攝取。

她提到，腎病患者可在醫生建議下服用磷黏着劑，或進行透析治療改善問題，前者會將食物中的部分磷黏住，防止被身體吸收，並經大便排出體外；後者則是透過將血液中的磷淨化，從而洗走體內多餘的磷，以維持正常水平。但她認為最重要的是保持飲食均衡及多元化，確保能攝取不同營養素。



