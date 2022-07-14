當丙看到上期那兩位接近退休年齡的甲和乙傾談，說到他們那些八九十歲的父母的期望時，丙感嘆說：「真是過份，怎能期望如此年長的父母去改變呢？」

甲和乙聽到之後，帶著冤屈說：「請細看多一遍，我們可曾怪責他們？我們只不過是從當中有所反思學習，覺得自己要及早作心態上和生活上的準備而已！」

丙說：「我見過很多差不多一百歲的長者仍是很活躍，又跟朋友打麻雀，又去耍太極。你可有想過為何你們不是府上幾位會是如此內向？」

甲說：「其實你已經答了你的問題，他們性格內向，只喜歡和數位朋友來往。疫情關係，有些入院、死亡，有些則完全不敢外出或會面。過了這幾個月困在家中的日子，人數和人事的變遷，又豈不會令他們更內向更自我封閉？」

《父母愛情》劇照

乙說：「他們退休前是成功的專業人士，知識分子，在過去幾年是社區裏活躍的義工。現在身體健康變差，活動能力減弱，就難以放下身段去變作受助者，一時都難以接受自己的退步，而且他們深深明白這是不可易轉的衰退啊！」

丙說：「這樣說來，都是內向性格和高知識水平之錯？」

心理學家看見這個「點極都唔明」的困局，決定出手了，說：「這是一個時、地、人相互作用的情況。內向和知識不是問題，但因疫情長期困在家中，不斷看見聽見朋友或同輩生病、入院、死亡，他們的擔憂和沮喪自然與日俱增，動力和生活興趣下降。所以甲和乙才不斷提醒自己，就算不能或不會改變性格和現實，也要調整自己的心態和生活態度啊！」