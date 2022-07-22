上期特意選了一款無嘌呤的素食食材「素肉魯」，按三個不同層面需要的老友記提供食譜，就是一種食物三種做法。分別是：

一．痛風症狀

二．嚼食力弱

三．嚼食良好

無嘌呤的素食材「素肉魯」的可塑性很高，上次為嚼食力弱及痛風的老友記也合適食的素煮意「香荽歲玉末淮山蓉米粥」！今次以同一款食材，稍微加點變化做另一種煮意的米粥，嚼食良好者及一般人絕對可以兼容兩款都可以選擇品嘗。

今次來個小變化其實一點都不複雜，更簡單易做。目的是希望大家認識一開二做法的多元性質，既便利，也方便充份運用一包食材的分量。

**「素心Cook」是以「容易買、容易煮、好味道」為原則，分享「色・香・味・視・聲」煮意，更重要的是每星期堅持！！！但願可以遇到你、你、你來一起堅持！！！如果你想轉變生活飲食，想多吃素食又沒想到甚麼煮意，希望這個分享可以啟動你的靈感！鼓勵你不需要跟隨示範的份量，不妨多做多試，悉隨需要！過程就是你的得益！！！

「素心Cook」 Cook譜

名稱 :「物雖小 勿私藏」（香荽薑黃素肉魯淮山米粥）

（圖片由作者提供）

風格：無嘌呤・純素・無五辛

內涵：（2人分量）

素肉魯 1／3包

鮮淮山 1／2條

圓膳米 1／2碗

薑黃粉 1茶匙

碎末芫荽 少許

營養重點：

1.圓膳米是花了很長時間養土及種植，用清泉活水耕種，不用化肥農藥，營養價值比一般米高6倍！

2. 鮮淮山益氣養陰、補脾肺腎。

3. 素肉魯是用非基改的大豆纖維，已去除嘌呤，成份包括芥花油、蔗糖轉化液糖、非基因改造黃豆、小麥、及調味品。

做法：

1. 從冰箱取出素肉魯解凍；

2. 素肉魯解凍後取出1／3的份量，素肉魯可保持原來方粒狀，不用刴碎，同時本身已有調味；

3. 鮮淮山去皮沖水洗淨切粒，待用；

（圖片由作者提供）

4. 圓膳米倒入飯煲（或其他煲）加水，煲成稀綿粥；

5. 待粥煮成較綿的狀態，加入淮山粒，略滾；

（圖片由作者提供）

6. 加入薑黃粉；

（圖片由作者提供）

7. 最後把素肉魯加入米粥，試味後如需要可再加點海鹽；

8. 待滾一會，見米粥煮至到理想狀態，加入芫荽即成。

（圖片由作者提供）

味道：粥味清香帶薑味，色澤吸引，更容易令一家大小一起食，健康又方便

難度：2分（10分為滿分）

願境：「健康營養」與「美味可口」不分家

註解：「物雖小 勿私藏」- 出處：《弟子規》。

這句話上一句是「物雖小 勿私藏」，意思是東西雖然很小，也不要背著父母，偷偷地將之私藏起來。