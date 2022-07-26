夏季紫外線指數極高，一眾女士外出少不了準備防UV傘或塗防曬。雖然日防夜防，其實斑真的難防！夏季除了會曬出斑外，天氣炎熱，出汗量多都會起斑。這種斑又稱「汗斑」。註冊中醫温愛詩博士指出，汗斑屬於淺部皮膚真菌病，是夏季常見皮膚病，好發於多汗部位，多見於青壯年，病程夏重冬癒，纏綿難癒，是愛美之人的大敵。

中醫學解釋汗斑

温博士表示，汗斑又稱花斑癬，屬中醫學「紫白癜風」範疇，因其只出現於夏季出汗後而得名。汗斑是真菌感染的一種淺部皮膚病，初為毛孔周圍褐色小斑疹，漸擴大並變成淡黃色及灰白色斑疹，皮損通常呈現平坦點狀，大小不等，邊界清楚斑塊，表面覆蓋一層細碎鱗屑，微微發亮，一般無自覺症狀，或有輕微癢感為特徵。本病常見於熱地區，因夏季出汗量大，好發於頸項、肩胛、胸背、液下等，常遊走不定，局部多脂多汗的體表成爲真菌的溫床而發病。此外，身體虛弱、營養不良、糖尿病或妊娠都有機會誘發本病。

中醫學認為，汗斑的發生主要因暑濕內蘊，濕熱之邪郁於肌膚腠理，氣血運行失調，外不得發散，內不得疏泄，浸滯毛孔則見皮膚起斑疹；久而久之，燥熱傷及陰血，皮膚失濡養則起鱗屑。因此，温博士提倡以嶺南派特色皮膚的內治法和外治法兩種治療本病。中醫治療以清熱利濕，調氣活血為治則，皮損面積較小者，以外用為宜；面積大而且彌漫者，應內服中藥及外用藥物，雙管齊下，一般療效顯著。

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嶺南派特色皮膚內外兼治

温博士表示，內治法以清熱利濕，活血祛瘀爲原則，醫者臨床根據患者的個人體質辨證論治，處方內服藥方，治標又治本。臨床常用中藥，如土茯苓、玄參、金銀花、赤芍、牡丹皮、白蒺藜、白蘚皮、生苡仁、淡竹葉、甘草、防風、地膚子、土茵陳、雞蛋花、木棉花、蒲公英及連翹等等。

中醫對汗斑的治療在古籍中早有記載，內服中藥配合外洗方療效顯著。如病情初起，可試用野菊花20克、苦參20克、百部20克、苦參20克、白鮮皮20克、地膚子15克、金銀花20克。加水煎煮30分鐘後將藥液濾出，待微溫時外敷或浸洗患處，每天2次。可持續一周，如皮膚有傷口破損或過敏者不宜。如皮疹嚴重者必須盡快正規治療。

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