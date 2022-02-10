政府說疫情嚴峻，希望大家留在家中，提醒大家在外要小心。

有人說：「我近來真的很緊張。不但戴兩重口罩，打了三針，不斷洗手，家居清潔，而且每次聽見有人咳嗽清喉嚨都彈跳起來，在電梯和車廂裏也非常害怕擠擁情況。每次聽到鄰居開門的聲音，我便立刻關上門等一會才肯外出。數天以來，我都沒有見過朋友，沒有外出，真的悶慌了。但是，我仍然非常擔心，對抽氣扇、U形喉管、開窗、倒垃圾等，都感到不安。我是否過度敏感？是否有問題？」

抗疫專家說：「這都是應有的行為，在現時疫情下是要加倍謹慎的。你可算是一個很乖巧聽話的市民啊！」

（網上圖片）

那人繼續說：「但是，我開始覺得自己有時會緊張，心跳加速，那些憂慮好像縈繞心頭呀！雖然過一會就平靜下來，但是只要很微小的刺激，也可能又再擔心一會。」

關注心理健康的專家說：「謹慎和緊張是有分別的。在這時期，過分謹慎都是無可厚非的，首先可以參考以下的自救方法：

保持人際溝通，就算不見面，也要用電話、訊息、視像會面等保持聯絡，要有『人氣』，才不會孤單寂寞，胡思亂想。

把憂慮說出來，朋友和醫療人員可以開解你和提供資訊。

想想你可以做些甚麼去關心和協助他人，很多時候，微小的助人，也可以自助的。

盡量減少大量資訊，主要依賴那些適當有信譽的資料庫，很多時候朋友間互相傳閱的簡訊都有斷章取義的風險。

好好照顧自己身體健康，那些老生常談的建議，仍是重要的：適量休息、多做運動、健康飲食、放鬆心情等。

我們永遠都加這一句：如果你覺得你的擔憂焦慮是過量，影響你的心情和日常生活，便應及早求助，可以改善你的情況。」