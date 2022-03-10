  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
心理情緒
心理情緒 抑鬱症 情緒病 自閉症 焦慮症 強迫症 創傷後情緒病 精神病 親子

10/03/2022

疫下浸大推中醫網上義診，三星期8,000人求診！成立團隊優先服務院舍長者，提供情緒支援

#健康小tips #健康 #新冠肺炎 #中醫義診 #網上診症 #浸大中醫抗疫遠程醫療中心 #濕邪 #安老院 #心理情緒 #送藥服務 #連花清瘟膠囊 #中醫 #金花清感顆粒 #藿香正氣片
  • 收藏文章

　　疫情嚴峻，不少市民亦向中醫求診，浸大發現本港患者普遍有濕邪的情況，出現腹瀉、舌苔厚、頭重如裹的症狀，提醒坊間熱賣的連花清瘟膠囊等3款中成藥，必須對症下藥。有見確診者眾多，浸大自上月中推出網上免費診症，至今服務逾8,000人，並宣布成立跨學科醫療隊，向老人院的長者、員工等提供中醫診治及心理情緒支援。

 

中醫在「浸大中醫抗疫遠程醫療中心」進行網上診症（浸大圖片）

 

　　浸大自2月中推出網上免費診症及諮詢服務，至今3周服務逾8,000人，日均服務最多1,000人，包括確診者、密切接觸者、老人院舍長者及照顧者等。浸大協理副校長（中醫藥發展）卞兆祥教授表示，臨床發現本港確診者多數有濕邪的情況，包括出現腹瀉、舌苔厚、頭重如裹。但大部分為輕症患者，僅5至10%人屬重症，包括發高燒達39度、咳血等，建議有呼吸困難、缺氧等人士入院治療。對於坊間熱賣的連花清瘟膠囊、金花清感顆粒及藿香正氣片等中成藥，他建議服用前先諮詢醫生意見。

 

抗疫醫療隊 優先服務院舍長者

 

　　目前免費遙距服務，已包診症、配藥及送遞，醫師會處方5日中藥及提供2次診症，卞兆祥稱目前每日有40名醫師駐診，每日可為80人診症，但求診者眾多，初時20條預約熱綫即被「打爆」，加上中藥因運輸物流受阻，出現短缺情況，已聯絡內地供應商快速處理，暫時供應充足，不過未必能做到即日診治、即日送藥，形容是「打緊仗」。

 

　　另外，浸大昨宣布成立一支由跨學科專家及支援人員組成的「浸大中醫抗疫醫療隊」，優先為安老院的長者、員工、照顧者等提供遙距診症、送藥服務及心理情緒支援。

 

轉載自: 晴報

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好

我要回應

你可能感興趣

更多心理情緒文章

Video

作者

放大顯示
輕養生
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk