這段時間，大家的注意力要不是集中在疫情和物資上，就是戰爭之上。大家已經不能見面，大家的聯絡和訊息分享都離不開這兩大話題。有人問：「除了疫情和戰爭，還有其他題材嗎？」

有個朋友在這些日子非常努力地分享笑話，各種meme （迷因，攪笑片），希望令大家可以笑一笑，開心一下。

大家都聽過「幽默是可以增強身心健康」的研究總結，「笑一笑，世界更美妙」的八十年代廣告宣傳。笑的確會令大腦分泌安多芬，令人輕鬆，減低壓力。笑可以感染其他人，給人好印象，幫助建立友誼。

但是，健康與不健康的笑是有截然不同的效果。





（《大叔的愛》劇照）

第一種是恥笑或拿別人來取笑，這是把自己的快樂建築在別人的痛苦上，你可能有片刻的快樂，但是當別人同樣以恥笑來回敬你時，冤冤相報，結果是大家都不愉快。就算對方強忍不敢回襲，你也因為尖酸刻薄而變本加厲，變得更討厭的欺凌者，也因經常擔心會被別人攻擊而緊張。

另一種不太健康的取笑說笑是不斷貶低自己以討悅他人，也可以說是經常扮小丑來引人發笑。經常如此，只這會令他人更加重力度來欺凌你侮辱你，你也會失去自信自尊，既不會開心也得不到真正互助互愛的友誼。

健康的幽默風趣，總離不開對自己或者世界的荒誕怪事來笑一笑。自嘲，但主要限於自己做過的胡塗瑣事，也是可以是一點兒自貶卻不是打擊自信。拿世事的離奇荒誕來取笑，可以讓大家一笑置之，苦中作樂，以笑去減輕憤怒。

這些健康的風趣幽默是可以模仿和學習的，明白到不要損人也不要傷自己的大原則，你那種能引人發笑令自己和朋友開心的能力就會逐漸展現出來的了。





