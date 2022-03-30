疫情令不少港人身心健康受影響，有精神科醫生指，疫情下涉及失眠的新症有所增加，而長期失眠會增加患上心臟病、糖尿病及中風等風險。新一代治療失眠的口服藥可為患者改善情況，且不會產生依賴性，而治療失眠亦有不同方案，建議患者與醫生商討，按個人情況及病情選擇最適合的治療方案。

精神科專科醫生曹國柱

精神科專科醫生曹國柱表示，失眠並不罕見，不少人甚至因失眠感到焦慮、抑鬱；本身患有情緒病的人，也有機會因病情而導致失眠，因而構成惡性循環。

失眠一般可分為4類，第一類是難以入睡型，患者上床後需用30分鐘以上才能入睡，以焦慮症患者最常見。第二類是不能持續沉睡型，患者時睡時醒，無法進入沉睡階段。第三類是睡醒後自覺不能恢復疲勞型，就像沒睡過一樣。第四類則是過早覺醒型，患者通常比正常時間早一至兩小時醒來，醒後難再入眠，臨床上以抑鬱症患者最常見。

曹指，一星期有3晚或以上，難以入睡、難以維持睡眠、頻密醒來和醒後難入睡便為之失眠。失眠的成因分為原發性及非原發性，非原發性失眠的原因包括患精神病如抑鬱症、患有生理疾病如慢性痛症、酗酒或患睡眠失調症。

他說，有質素的睡眠對身心健康都很重要。因睡眠階段中的非快速動眼期可增進細胞和組織的修復，及調整消化、排毒、免疫力和心血管系統的功能;而快速動眼期可以強化記憶和復原情緒。相反，長期失眠會增加患高血壓、心臟病、糖尿病、肌肉或骨痛、中風及癌症的風險。此外，失眠患者亦較易感到焦慮或抑鬱，睡眠不足較容易引發狂躁病、思覺失調或妄想症等。

分手抑鬱難眠 服藥後有改善

曹續說，一種新一代治療失眠的口服處方藥物，可藉着阻斷腦中食慾素來抑制腦內的喚醒訊號，研究亦證實，該藥物可幫助患者在20分鐘內入睡、每晚睡眠時間延長多於60分鐘，即使患者半夜醒來，也能很快重新入睡。此外，臨床試驗顯示，該藥物不會令使用者產生依賴，患者中止服食後亦沒有出現「戒斷」症狀。惟部分患者服藥後，翌日或會出現嗜睡的副作用。他又指，治療失眠有多種方案，各有不同成效、副作用及風險，「個別藥物未必適合所有患者，患者應與醫生商討，再按個人身體狀況、病情、承擔能力等，選擇最適合的治療方案。」

35歲的Christy（化名）與同居多年的男友分手後出現抑鬱病症狀，開始出現難以入睡，或睡數小時便會醒。醫生為她處方抗抑鬱藥和新一代的安眠藥後，其失眠情況漸有好轉，情緒亦有所改善。曹指，Christy的情緒改善後，開始調整個人的作息時間，漸漸不需再服用安眠藥，可以自行入眠。