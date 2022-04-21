甲乙丙丁都在責怪別人。雖然他們的問題煩惱各異，但是他們都認為是人家破壞他們的幸福，是人家阻撓他們前進發展，是別人的欺凌行為。雖然他們有相似的心理原因，但實際上又各自有其獨特的因素，而他們的反應也可能有不同的方向策略。

甲是最直接簡單的「攻擊型」。他是一個心高氣傲的人，相信自己是近乎完美，生活上只有勝仗，沒有敗仗。所有障礙都必定是出於對方的壞動機而有的壞行為，只要把這一切視作敵意，便可以合理地去移除他們。

《金都》劇照

乙是「逃避型」。他不喜歡面對自己的弱點和錯誤，害怕承認自己力有不逮。他更害怕的是要改變改善自己，因為這便要離開自己的固有模式和舒適區，要面對新挑戰和不肯定。所以把失敗的責任全數推向對方，自己便可以平平安安地躲在保護模式中。

丙是「無知型」。他極度樂觀和完全相信運氣，不喜歡用腦袋去分析，只喜歡隨心而發。所以當事情順利時，他會覺得是出於好運，若不順利時，就是噩運，是小人當道。所以他的拆解方法就會是打小人、作法、閃避之類的非正面衝突，是靜悄悄地出招處理。

丁是比較複雜的「潛意識型」。表面上看來，他好像是一個還有蠻有自信的人，但實際上他是自卑感重，容易受傷的人。所以他不自覺地不斷運用各種心理防禦機制，例如投射作用，把自己無法接受的想法和行為，施加在他人身上，藉著這種推卸責任而得到心靈的解脫。他全不察覺自己的真正問題，所以就只會繼續自我保護，自我封閉，不自知卻又不斷讓人家發現他的問題所在，朋友好言相勸也變成不能接受的出賣和攻擊。

由此可見，表徵相同，人心卻各異。