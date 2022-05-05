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05/05/2022

懷孕前要控制好體重！研究警告︰健康或過輕女性每年增體重2.5%以上，妊娠糖尿病風險升3倍！

#健康小tips #親子 #計劃懷孕 #懷孕 #體重 #增加體重 #妊娠糖尿病風險 #生BB #媽媽
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　　女士們計劃懷孕前，都會建議好好控制體重增加，由懷孕前幾年已經要準備，希望可以降低糖尿病風險。

 

　　不過，一項研究就警告，就算是正常而健康的體重增加，也一樣會提高風險。

 

　　健康或體重過輕的女性，每年只要增加體重的2.5%以上，就足以把風險提高至3倍。

 

　　而專家發現，女士們每年增磅1.5%以上，妊娠糖尿病風險已經是沒有增重的人的2倍。

 

　　專家補充，就算體重屬於健康範圍內，以上的說法仍然有效。

 

 

　　舉例說，一名5呎5吋高，132磅重的女士，在健康的 BMI 水平範圍內。不過，如果她每年增重3磅，糖尿病風險就會變成3倍。

 

　　同樣身高和體重，而每年增加1.9磅的話，風險就變成2倍。

 

　　專家指，成年早期增加體重，會提高胰島素抵抗性。

 

　　「就算是正常範圍，懷孕也會加劇這個情況。」

 

　　從前，專家認為 BMI 超過30的準媽媽們，才會有風險。

 

　　雖然妊娠糖尿病一般在生育後會復原，但有可能會增加後期患上糖尿病的風險，包括媽媽和子女。

 

　　Source：Even healthy weight gain raises risk of pregnancy diabetes

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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