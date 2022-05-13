朋友們茶餘飯後談起疫苗接種經驗，都不約而同讚賞港大陸佑堂那個古色古香的建築和那悠揚悅耳的古典背景音樂。那些溫柔的音樂發揮了神奇功效，就是令人可以放鬆心情，又可以把注意力分散一下，不會全力去關注對打針的擔心和緊張。

不用太全面深入的研究，大家都知道輕鬆愉快的音樂可以令人心情愉快，可以改善心情。所以大家都輕易受落Mirror和欣宜等的快歌跳舞歌，令大家在納悶時覺得開心輕鬆一些。

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我們可能會以為傷心人聽了那些傷心歌會愁更愁。但是，研究指出傷心人，尤其是那些失戀或失去至親至愛的人，在聽了傷心歌之後，竟然會令他們舒服些。這並不單是因為可以給他們一個好好哭一場的機會，而是讓他們感到好像有一個有同理心的朋友在身旁，深深體會傷心人的感受。聽著那些《我也難過的》、《俏郞君》、《一人之境》、《我想和你好好的》等等歌曲時，很容易感到「有人明白我的痛苦」，反而令傷心人不再孤單，可以在某程度上撫慰他們的心。難怪網民都愛訂下那些「失戀歌單」了！

當然，更有意義和發人深省的，就是那些談人生說意義的歌曲。它們可能是訊息清晰，完全正面的勵志歌，如昔日電視主題曲，四大天王或陳奕迅的歌曲。但是現代人就更愛那些岑寧兒、許廷鏗、林二汶、RubberBand等的歌曲，因為這些歌曲不再是「全勵志，一味正面」，而是指出世事無常，人生充滿遺憾和挑戰，要如何自處和珍惜，要如何好好生活，都是每一個人需要反省深思的。

音樂可以調節心情，也反映出你的心情。