性騷擾事件不時發生，在工作間發生的性騷擾個案尤其多，根據平機會的最新數據，在2016年至2020年期間，合共收到605宗有關性騷擾的投訴，當中有449宗屬於僱傭範疇，涉及外籍家庭傭工的投訴佔9宗！去年年尾，就有一宗涉及69歲退休男警11次強姦家中外傭的案件提堂，引起不少人關注家庭傭工遭受性騷擾的情況，甚至牽引出另外的討論話題：犯事者多是退休長者嗎？應該如何處理長者的性需要？一旦發生性騷擾或性侵犯事件，親屬應採取甚麼行動？

香港明愛家庭服務轄下的創新項目「明愛朗天計劃—共同對抗性侵犯」，透過個案輔導、小組活動、家庭支援服務等，致力協助曾做出性侵犯行為的人士重回正軌，同時為有性侵犯他人想法或行為困擾的人士提供治療及輔導。該計劃的督導主任江寶祥指，「性侵犯不應該與性慾表達劃上等號。侵犯者只是一廂情願地去滿足主觀性慾，未經允許便對受害者進行各種違反其意願的性接觸。不是說某人的衣著或舉動引起了自己性慾，就必然要發生性行為，而完全不考慮個人責任和自制力。」

作為社工兼性治療師，江寶祥指，華人社會忌諱談性，就算長者有性需要，往往都會被忽視，只簡單用一句「老咗就唔好搞咁多嘢」帶過就算，結果造成惡性循環。一旦有身邊長輩涉及性騷擾或性侵犯事件，心裏就會充滿疑問，也會覺得很羞恥。「其實家人要承受的壓力不一定比當事人少，他們同樣會害怕其他人的目光，但不多人能明白他們的處境。『明愛朗天計劃』正好提供了一個渠道，讓他們可以分享及處理這些困擾，畢竟坊間沒有其他機構有提供相關的家庭支援服務。」

Read More：80歲都「有心有力」？性治療師：很正常！撞破長輩自慰、嫖妓點算？照顧者需要注意甚麼？

但相信很多人仍有疑問，家傭／照顧者與長者接觸機會多，有時甚至會協助其更換衣服或洗澡，如何能避免性騷擾或性侵犯事件發生？編者蒐集網上不同意見後，整理出以下小貼士：

1. 由同性別照顧者協助長者清潔身體

無論是聘請家傭／看護，或由家人親自照顧，最好由同性照顧者協助長者清潔身體，並盡量讓他自己清潔私處，避免尷尬。還有一點很重要：給予長輩基本的尊重，照顧者可用毛巾覆蓋尚未清洗，或是已清洗完的身體部位。

2. 避免單獨共處

在協助長者清潔身體時，可多找一人從旁協助，或將浴室門半掩打開，減低「四下無人」的感覺。

3. 轉移注意力

在協助長者清潔身體時，可以和他多說話，或者一起翻閱他們喜歡的照片和影片，一來可轉移掉他們在別人面前赤裸身體的尷尬感，二來亦有助建立親密感。

（《0.5mm》劇照）

倘若年老僱主與家傭／照顧者之間發生性騷擾甚至性侵犯事件，到底如何處理？etent編輯部特意向平機會查詢，即睇以下Q&A！

Q：etent編輯部

A：平機會

Q1：一旦發生長者性騷擾家傭／照顧者事件，可以自行協調洽商嗎？如果對方表示不追究，是否可以告一段落？如果對方要求金錢索償，應該如何處理？

A1：性騷擾是違法行為，會帶來民事法律責任。《性別歧視條例》對特定範疇內的性騷擾行為作出規管，這是民事的法例。涉及民事糾紛的個案，雙方可自行協商，或透過第三者協助，議訂雙方都同意的和解條款，解決糾紛。至於和解條款是否包括金錢賠償，屬涉事雙方的個人決定。

任何人若認為自己在法例保障範圍內受到性騷擾，可向平機會作出投訴。平機會接獲有關投訴個案後，會初步評估個案是否涉及違法的歧視行為；平機會如認為個案有可能涉及性騷擾或歧視行為，經研究與個案相關的資料後，會讓投訴人及答辯人都有充分機會作出回應。在認為合適的情況下，平機會將致力透過調停解決問題，以協助涉事雙方達成和解。若無法達成和解，投訴人可向平機會申請法律協助，或自行入稟法院提出民事訴訟。

除民事責任外，某些性騷擾行為（例如：非禮、強姦、非法拍攝私密部位等）會涉及刑事罪行，如果遇到這些情況，在考慮受害人的意願下，應該報警尋求協助。

Q2：如果年老僱主與家傭／照顧者之間的性關係屬雙方自願，或為金錢交易，是否不涉及「職場性騷擾」？甚至不觸犯任何法例？

A2：如果有關涉及性的行為是雙方同意，則不屬性騷擾。性騷擾是指一些不受歡迎而涉及性的行為，而這些行為是一個合理的人應會預期該位受騷擾的人士會感到受冒犯、侮辱或威嚇。至於有關行為會否觸犯其他法例，因為缺乏具體個案的資料，我們無法評論。

Q3：一旦家傭／照顧者涉及性騷擾甚至性侵犯事件，所屬中介公司應擔當甚麼角色？

A3：若發生性騷擾，被騷擾的外籍家庭傭工可以告訴信任的人，例如朋友、家人等，讓他們給予情緒上的安慰、支持和建議，或向非政府組織或相關團體，包括中介公司尋求協助。中介公司可以考慮給予被騷擾者一些處理事件的意見，或轉介她向相關團體尋求協助。

被騷擾者亦可向平機會作出投訴。如果事件涉及性侵犯行為，事主應該報警，尋求警方的協助。平機會的反性騷擾熱線（2106 2222），向公眾提供有關法律條文的資訊，以及作出投訴及尋求補償的方法，並在有需要時轉介至輔導及治療服務。除了性騷擾受害者外，僱主和人力資源從業員欲了解其責任，以及任何想認識有關問題的人士，都可以向平機會的反性騷擾事務組查詢和尋求協助。有需要時，平機會亦會為查詢及投訴人士提供傳譯服務。

Q4：如果長者作出性騷擾甚至性侵犯行為後，被診斷患有「失智症」，是否需要受刑法之處罰？

A4：在《性別歧視條例》下的性騷擾屬民事侵權行為，因此不論騷擾者的行為是否蓄意，或在甚麼身體狀況下進行性騷擾行為，同樣需要負上相關的民事法律責任。如果騷擾者的行為觸犯了刑事罪行，刑責須由法庭按個案的實際情況而裁決。