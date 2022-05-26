某甲愛自我取噓，感覺良好，經常向身旁的人說他是如何聰明有能力，如何受上司重用。旁觀者未必苟同，但也會基於禮貌或同情而不會反對或挑戰他的看法。

他絕對不是一個有自信的人。相反地，他自慚形穢，知道自己不是甚麽偉大的人材，只不過是那種排隊排到高薪厚職，在機構四十年五十年以熟練技術和人脈而有所建樹的穩重派而已。

旁觀者覺得那些聰明而複雜的領導並不是器重他，而是好好善用他。但是，他缺乏的就是這種自知之明的醒覺。所以，旁觀者預計他會是一個發展止於此的小領導，是未來的棄將。

《金秘書為何那樣》劇照

某乙也是一個自戀的人，他總有那種明星明人的氣質。他的出現永遠都令人不能不注意。他好比一隻開屏的孔雀，七彩繽紛，又是能幹智慧的專業人士，又是學貫中西文化的文化人，又是多才多藝的藝術家和長袖善舞的社交蝴蝶。

某乙絕對不會自誇，他只是不斷以他的行為表現來令旁觀者讚歎。你可以討厭他，但你很難抗拒去欣賞他的所作所為。

這就是低層次自戀與高層次自戀的分別。前者缺乏自信，能力低，所以要自誇來搏取別人的認同，甚至是別人的不反對。後者卻是真正的有能之士，有自信，他同樣是喜歡旁人的認同和讚賞，但卻會用他的艷光來令你不能抗拒地讚賞他！