太平盛勢的時候，我們都集中做一件，就是拼命「搵真銀」，一桶金、兩桶金，財源滾滾，只有賺，不怕蝕，大市今天跌，明天就會升，大不了拖至後天，總會收復失地，甚至多賺幾倍，機會處處，遍地黃金，人人換車換樓外遊開香檳。

面對急促的生活節奏，來不及細想，轉眼又一天，同一劇本，有監製有導演，我們甘心投入，落力演出，永不言退，只因我們都相信，明天會更好。

我們的人生，究竟是身不由己？還是樂此不疲？生活，明明一直都在，偏偏我們選擇了虛幻的夢境而捨棄了真實的人生。

但潮水漲退，乃自然定律，有起必有跌，有進必有退，沒有永恒不變的道理。當日子順利愜意，我們興高采烈，躊躇滿志，一刻逆境當前，我們即咆哮抱怨: Why me? Who am I？

輸打贏要，有這道理嗎？

我們都是幸運的凡夫，生於太平盛勢，不曾經歷戰爭，「生靈塗炭流離失所」不過是新聞報導或書本雜誌上的形容詞；我們都不曾經歷自然災害如地震、龍捲風的洗禮，痛失家人朋友；我們都不曾陷入經濟大蕭條，貧窮饑餓。

但當世界大混亂，一切不似預期的時候，對我們來說本來很遙遠、沒有殺傷力、不足畏的種種，隨時可以殺我們一個措手不及。

面對未知的人生逆境，早點覺醒，是我們的唯一出路。

（網上圖片；圖片由作者提供）

不要因為一場黑雨紅雨大颱風，就呼天搶地，不要因為股市樓市連環失手，即愁雲慘霧，世界，其實可以更崩壞，世途，絕對可以更凶險。

當物質生活一切盡美好的時候，我們所謂的「覺醒反思」，都是為賦新詞強說愁，騙人騙自己，矯情得令人作嘔。真正的覺醒，不是空談，以為多說幾次，生命即從此改寫，我們未免把「覺醒」這回事，看得太簡單。

我們必須時刻如實的面對自己，以直心回應自己的所思所想，在危機四伏、處處碰壁的日子，可以好好存活下來的人，只因他們認清了生命的本質，不再擔憂不再恐懼，平靜踏實的面對一概未知，不受外在環境牽引，體現自我療癒的真義，回復原本自在安穩的狀態。

這不是邪教不是迷信，只有真正的覺醒，我們才懂得敬畏天地，知所行止，安身立命，以大智慧確立自己的人生，穩住心念，境隨心轉，而不是心隨境轉。

未雨綢繆，趕快踏上覺醒之路，不要走到最一刻，才驚覺前無去路，一切已經太遲。

（網上圖片；圖片由作者提供）