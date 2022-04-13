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13/04/2022

減肥季節注意！減肥不能只靠極速！最新研究：減完反彈的循環，會影響心血管、腎臟健康

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　　夏日將至，又是減肥季節。傳媒文章近來充斥著各明星分享減肥方法，如果你正在考慮跟隨，且慢。首先，你覺得她們的極速減肥飲食方法，你能否改變自己習慣永遠這樣跟隨？可以的話，去馬一試。若不能的話，當你回復固有飲食習慣，體重通常會反彈。這個減完後反彈就是我們以前稱的yo yo dieting，又稱體重反覆循環。

 

　　如果過重，減重的確會對健康有一定正面的益處；但如果利用短暫的飲食改變，效果只會是短暫而非持久的。最新研究就發現，這樣的體重反覆循環，不但對心血管健康造成反效果，對腎功能也有負面影響。

 

 

最新研究：體重反覆循環三次，導致胰島素抗性及心臟及腎臟功能下降

 

　　上星期公布的一項研究指出，以老鼠進行體重反覆循環經過三次後，減掉重看似健康的老鼠，心臟及腎臟的功能卻下降了。實驗完成後，老鼠腎臟動脈血液流量及心輸出量錄得20至40%跌幅，亦開始出現胰島素抗性，導致糖尿病因由的先兆。

 

　　當然，這是動物實驗，結果未必與人類相同。但是，這個研究帶出了一個重點：反覆循環三次所出現的負面健康後果。之前在我的著作中也提過，減肥後反彈看似只是體重問題，但其實是健康問題，所牽連的的範疇很廣。女生要特別注意，尤其是已經生育過的，懷孕兩次的話可能已曾試過減肥兩次。如果有心再去減，不可選用短暫飲食改變，一定要用健康可持久的方法，務求效果是持久而不反彈。

 

下頁睇體重反彈後三個壞現象！

 

 

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