美國著名影星布斯韋利士（Bruce Willis）日前宣布因患上「失語症」而息影，消息震撼全球。失語症主要是由於大腦的損傷而造成，有精神科醫生指，中風、糖尿病等長期病或心血管病也是成因之一。失語症可分3大類，均會影響日常溝通能力，但只要持續進行溝通訓練，病情有望在數月內改善，平日則應保持生活健康，提防患上心血管病等長期病。

香港失語症協會創會幹事李曉彤

香港失語症協會創會幹事李曉彤表示，最常見患上失語症的群組是50至60歲以上，即患上長期心血管疾病的高危群組。她引述加拿大2018年一項研究指，約有38至40%中風患者會出現失語症，以此推算本港每年約有8,000名失語症患者。神經外科專科醫生黃偉基則說，失語症的成因有很多，如腦中風、腦部呈創傷、患腫瘤或發炎等引致，也有少數患者可能因情緒極低落或驚慌導致失語。

部分可說話 內容「無厘頭」

精神科專科醫生黎大森指，失語症主要有3大類，如左腦控制平日說話能力的布洛卡區（Broca's area）受損，便會導致「表達型失語症」，患者只能說簡短的句子、或要花時間尋找詞彙，連整句說話也變得斷斷續續。如控制理解能力的韋尼克區（Wernicke area）受損，則可致「接受型失語症」，患者說話流利清楚但內容「無厘頭」、答非所問。最嚴重則屬「廣泛型失語症」，患者既不能理解對話內容，也說不出想說的話。

李曉彤提醒，如平時多話的人開始說不出特定名詞、難以理解對答內容，又或閱讀書寫速度變慢，甚至認不到字，而情況持續3至6個月，便應求醫及做檢查；黃偉基亦稱，有些人的言語能力可於數小時內急劇惡化，同樣要盡快求診。

持續言語訓練 有望復元

精神科專科醫生黎大森

目前沒有治療失語症的指定藥物，一般是透過言語治療。但黎大森稱，如病因屬腦出血、血管梗塞或腫瘤等引致，相關治療也可改善失語症病情。黃偉基強調，即使病情影響其他腦部功能，患者經持續訓練後也能完全康復，早前他便診治一名患先天性血管畸形導致廣泛失語症、右身癱瘓的女病人，歷經數年訓練後，她也能完全康復。

兩名醫生均強調，如要預防失語症，最重要是減少「三高」風險，亦應定期做帶氧運動，以保持腦部正常運作。李亦稱，平時生活健康、情緒較樂觀者，即使患失語症其病情也會較輕，如親友能給予空間讓他們表達自己，有助減慢病情。