本港97%成年人都帶有水痘病毒，每3名帶病毒者就有1人會「生蛇」，即患帶狀疱疹。生蛇會引起如「閃電」般的劇痛，有病人形容「痛過生仔」。醫生指，約1成患者更會因生蛇致視力受損甚至喪失視力，並會增加心臟病發及中風風險。年過50歲、患長期病者均屬高危人士，醫生建議高危者可接種疫苗作預防。

香港惠澤長者基金主席、泌尿外科專科醫生麥肇敬指，生蛇是由水痘帶狀疱疹病毒引起的傳染病，感染過水痘的人均有機會生蛇。潛伏在神經末梢的病毒，會在免疫力下降或壓力大時發作，沿着神經線連接到皮膚表面，產生痕癢、痛楚及水疱狀皮疹。背部及腰部是最常見的發病部位，且可由上背影響至前胸，形狀像蛇樣，故有「生蛇」之稱。其他部位如頭、面、頸、手腳亦有機會生蛇。

後遺神經痛 可持續逾3個月

心臟科專科醫生謝德新稱，曾有病人形容生蛇「痛過生仔」，產生如「閃電」和針拮火燒的劇痛，後遺持續神經痛更可持續逾3個月甚至以年計。此外，亦可引起「生蛇上眼」和顏面麻痹等後遺症，約12%患者或有視力受損甚至喪失視力。

生蛇後短期內，發生心臟病發及中風等心血管疾病的風險，亦會比常人分別增加68%和78%。「生蛇上眼」的病人，中風風險更會增加2倍。散發性生蛇更有機會致命。

節目主持人盧覓雪在去年11月開騷前，腰部右邊曾生蛇。她指最初以為是皮膚敏感導致痕養，直至感痛楚時求醫，才發現生蛇。因當時臨近開騷，她擔心精心策劃的棟篤笑要「難產」，1日要搽4次藥膏亦令她很困擾，致壓力倍增。幸而她在「黃金72小時」內服用了抗病毒特效藥，縮短了康復時間，但至今仍心有餘悸。

逾50歲風險高 宜打疫苗預防

50多歲任職地產、剛做了心臟導管手術的Didi，今年1月底眼眉曾生蛇。她稱，當時左眼眉痕癢和有刺痛感，以為是大掃除引起皮膚過敏，至痛楚持續加劇，患處冒出疱疹，求診後才知道生蛇。她直言「痛到瞓唔到，不斷喊，甚至有想死的念頭，很怕會失明」。幸她及時用藥，病情才未有惡化，但仍留有疤痕。

黃天祐醫生（右二）建議，年過50歲和患長期病等高危人士盡早接種預防生蛇。圖左一為謝德新醫生、左二為麥肇敬醫生、右一為盧覓雪。

50歲或以上及患長期病、呼吸系統疾病、糖尿病、心血管疾病及腎病等人士，有較大風險生蛇。感染及傳染病科專科醫生黃天祐指，雖然年紀愈大生蛇風險愈高，但年紀輕亦有機會生蛇。患者在10年內更有10%會復發，若痛超過60日，復發的機會會增5%，更有患者曾復發3、4次。

本港現有減活及重組2種生蛇疫苗，黃天祐建議，特別是年過50歲和患長期病等高危人士宜盡早接種，防患於未然。生蛇患者則建議在痊癒後3至9個月接種。