中風分出血性和缺血性兩種，有專科醫生指，心房顫動（簡稱房顫）、頸動脈阻塞和心瓣老化均可使長者中風，而心房顫動患者中風風險更高一般人5倍，故籲長者盡早作全面檢查，若預早發現心房顫動等問題，可大大減低中風機會；而年輕人亦有機會因「卵圓孔未閉」導致血液倒流而中風。

出血性中風由血管破裂引起，佔中風案例1至2成；缺血性中風則由動脈栓塞或血管滲漏引致，逾7成中風屬此類，較為常見。

醫生建議65歲或以上、患三高或曾中風的長者及早篩查預防中風。左為蕭頌華醫生、右為林逸賢醫生。

心臟科專科醫生蕭頌華指，缺血性中風其中一個誘因是心房顫動，即心跳不規律。異常電子脈衝會令左右心房快速及不規則地收縮，使血液未能完全泵至左右心室，部分血液會滯留於心房內，形成血塊。而當心跳回復正常，血塊就會隨血液流到身體其他部位，若進入腦部或引致腦血管阻塞。

心房顫動患者中風風險高普通人5倍，心肌梗塞風險亦高2倍。而每增10歲，患心房顫動風險增1倍；有研究更指，香港約7%的65歲或以上長者有此病。蕭續指，若預早發現心房顫動可以減7至8成中風機會，惟長者不會如年輕人明顯感到心跳亂和辛苦，只會感氣喘和腳腫，甚至無病徵。

頸動脈阻塞心瓣老化 也可致中風

此外，頸動脈阻塞亦可導致中風。蕭說，當脂肪沉積物嚴重堵塞頸動脈，可令血液沒法流向頭部和大腦血管，致大腦供血減或中斷，增中風風險。雖然頸動脈阻塞導致中風只佔少數，且在西方人口中較普遍，但他強調頸部沉積物尺寸較大，若流到幼細的腦血管，會導致嚴重中風，市民不應忽略。

心臟科專科醫生林逸賢另指，心瓣疾病亦是導致中風因素。香港亞洲心臟中心在2020至2021年舉行免費社區心臟檢查計劃，601名參加者中就有27人有心瓣問題；而大部分發生於心臟左邊的主動脈瓣膜和二尖瓣瓣膜。林指，心瓣會隨着心跳在不同時間開合，讓血液循正常方向流動，防止倒流，但當心瓣老化或出現收窄倒流，或會妨礙血液流動，導致心室需更用力跳動，增加心臟負荷並繼而衰竭，長者或因此中風。

不過，林坦言中風非老人病，年輕人也有機會因「卵圓孔未閉」中風。他解釋，人在出生後1個月內，左右心房之間的卵圓孔應會自行閉合，把心房完全分隔，但若直徑僅約5毫米卵圓孔未能閉合，血液或倒流，並形成血塊堵塞細至直徑2毫米腦血管，最後引致中風。

倡65歲或以上 及早篩查預防

而一旦中風，4成中風患者會有不同程度的語言或吞嚥困難，嚴重甚至會引致昏迷不醒等。林不諱言，「一人中風，全家發瘋」，中風除為病人帶來不可逆轉的嚴重影響，亦會為家人帶來沉重的負擔。因此，建議65歲或以上、患三高或曾中風的長者及早篩查。