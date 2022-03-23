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23/03/2022

經常便秘是纖維食得太多還是不足？每天需要多少？15款高纖食物與分量清單

#便秘 #健康 #排毒 #飲食 #腸道健康 #識食 #Health & Fitness #食物 #纖維 #膳食纖維 #血糖 #Fitness #血脂
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　　城市人通病，頭三位通常都有便秘。客人當中，無論是為了增肌減脂，還是控制血糖或血脂，經常都會包括處理腸胃問題。

 

　　她們問得最多的，「我自問已經進食很多蔬菜，為何仍有便秘煩惱？我是否進食過多纖維？」

 

　　這個問題，並不能立即回答到；視乎個人情況，答案可以頗兩極。經營養評估後，我都通常發現他們餐單常見幾個情況。

 

 

纖維是甚麼？

 

　　在討論是否進食過多膳食纖維之前，就讓我快速回顧纖維的作用。纖維，是屬於一種不能消化的碳水化合物，對於我們腸道及整體身體健康非常重要。

 

　　膳食纖維有兩種：水溶性及非水溶性。顧名思義，水溶性纖維可以用於液體中，遇水會結成啫喱狀。就是這個特性，水溶性纖維有助控制膽固醇及穩定血糖，從而降低心血管及糖尿病風險。另一個水溶性纖維之特點，是作為益生元，益新元為益生菌之食物，所以水溶性纖維對於腸道菌群健康非常重要。水溶性纖維通常於水果、豆類、燕麥、奇亞籽等食物。

 

　　非水溶性纖維，不能夠被消化，通過腸道然後排出。所以非水溶性纖維的主要作用是促進腸道蠕動，舒緩便秘。非水溶性纖維通常於全穀物、綠葉菜、及十字花科蔬菜例如西蘭花及羽衣甘藍等。

 

 

下頁睇高纖食物清單！

 

 

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