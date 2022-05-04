  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
都市病
痛症療法 失眠 感冒 濕疹 便秘 鼻敏感 暗瘡 頭痛 咳嗽 風濕 腸胃病 皮膚病 哮喘 腎石 尿道炎 口臭 膽結石 頭暈 都市病

04/05/2022

運動頭暈一定是血糖低？還有甚麼原因導致頭暈？運動前需特別進食嗎？

#運動 #都市病 #健康 #暈眩 #識食 #Health & Fitness #Fitness #低血糖 #運動keepfit
  • 收藏文章

　　夏天將至加上疫情緩和，大家亦開始做運動了。我知道有同學是去健身室的，但大部份仍選擇在家做運動的。每年一到運動季節，我收得最多的飲食問題是：一開始做運動就覺頭暈，是否低血糖？需要進食多些食物嗎？

 

 

覺得頭暈是否低血糖？

 

　　很多時候我們遇到頭暈，「低血糖」往往被擺上枱作為成因。因此今個星期就讓我講解運動時候頭暈症狀是由低血糖，還是由其他原因導致。

 

甚麼是低血糖？

 

　　大家都知道，身體需要葡萄糖作為能量，去維持穩定糖分供應往身體各器官運作。當出現低血糖，就是血糖水平低於正常水平。看到此，大家就可能會問，那麼進食不夠會否引致低血糖？消耗過多或運動太久會否引致低血糖？

 

　　用最簡單的方式去回答，不會。健康人士，身體有各種機能去防止低血糖出現，所以就以上的情況來說，進食不夠或運動太累，是不會引致低血糖的。

 

　　但糖尿病患者除外。糖尿病患者，尤其服用口服藥（或打胰島素者）人士。若飲食不足配合不到藥物時間，或突然增加運動量但卻未及時改變藥物劑量，就很容易出現低血糖情況。其他健康狀況，例如缺乏荷爾蒙、肝腎功能失常、胰臟有腫瘤等，亦都可引致低血糖。

 

常見低血糖的最初警號

 

●    感覺無力

●    感覺虛浮及暈眩

●    易怒

●    出汗

●    頭痛

 

　　當糖尿病患者出現低血糖警號，立即進食15至20克糖分（約兩至四粒糖果或半盒果汁）去防止情況惡化及昏迷。建議糖尿病患者隨身攜帶最少以下一款食物：

 

●    葡萄糖片

●    糖果（例如細小的棒棒糖）

●    紙包果汁或其他可外攜帶果汁

 

 

　　有血糖機的，建議進食葡萄糖片後15分鐘再檢測血糖是否回升至4 mmol/L。未到的話再重複進食15至20克糖分。

 

　　注意！由於市面上有很多無糖糖果，購買適合低血糖食用的糖果時，查看成份表標明含有糖、糖漿、果汁等字眼，而非全用代糖的糖果。另外，盡量購買一包已經能提供約15克糖分的果汁或糖果。例如，幼兒裝果汁包或果汁盒可能會太細包，每包只提供約8克糖分，要一次過飲兩包才所以購買時亦要注意包裝容量。

 

下頁睇引致運動時暈眩的原因！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

我要回應

你可能感興趣

更多都市病文章

Video

作者

放大顯示
周一加油站
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk