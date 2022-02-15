愛美是女人的天性，哪怕是臉上長了一粒痘痘，都恍如天塌下來，何況是「疣」！不少人聞「疣」色變，最怕會傳染和蔓延，所以一般都會經醫療中心或美容院進行療程根治；消費者委員會（消委會）發現，有提供脫疣服務的醫療中心或美容公司誇大或誤判消費者的皮膚狀況，亦有職員聲稱大部分療程費用可獲得醫療保險索償，但其實僅為游說消費者答應進行療程的切入點，最終引起大大小小的爭議！消委會最新一期《選擇》月刊就分享了3個相關的投訴個案，建議大家進行脫疣療程前要三思！

個案一：聲稱醫療保險可支付大部分療程費用

張小姐經朋友介紹得悉A醫療中心有提供醫學美容服務，並由醫生處理，於是致電查詢可否使用醫療保險，當時對方建議她於預約日帶同醫療保單。到了預約當日，A中心職員表示脫疣費用$15,000，加送激光療程，張小姐隨即詢問$15,000中有多少可經保險索償。A中心職員看過張小姐的團體醫療保單，口頭表示大概自行補貼$3,000至$4,000，並舉例過往有顧客的療程約$40,000，申請保險索償後最終只需要自己補回$4,000，屢次提示張小姐不用擔心。張小姐反覆詢問是否一定賠得到，職員便拿著保單與她分析，說會協助她分開醫生費、麻醉費及雜項費，並替她列印索償表格，說只要寄出文件便很快收到賠償。約十日後，張小姐收到保險公司通知只獲賠$4,800。然而，A中心職員聽到張小姐的情況後，只簡單一句沒有想到這樣，隨即說沒有辦法。張小姐曾與A中心斡旋，職員僅稱可送贈兩次療程作補償，但表明該兩次療程不是由醫生進行。

消委會回應：個案中心職員聲稱可借醫療保險承擔脫疣療程費用，僅為游說消費者答應進行療程的切入點，除非有關職員持有保險從業員資格，否則難以就保險索償問題提供可靠的陳述。保險索償一般根據保險合約條款，理賠金額亦視乎情況，案中職員提及的過往成功理賠例子可能是個別個案的結果，不能輕信。

個案二：聲稱一次激光可根治肉粒

李小姐得悉B中心提供一站式美容整形及醫學美容服務便預約，經B中心醫生診斷後，對方指其臉上小肉粒屬於「過濾性病毒」感染引起的疣，如不根治會愈長愈多，聲稱進行一次激光便可斷尾，並口頭承諾如兩年內有任何變故可持續為她治療。李小姐於是付費$18,000接受治療，但兩星期後臉上肉粒沒有消退，B中心姑娘替她再做了一次激光，其後情況仍未見改善，約十天後她回到B中心進行第三次激光。然而，經過三次激光療程後李小姐發現肉粒情況依舊，遂質疑B中心方法的成效，當日負責診斷的醫生看過李小姐的狀況後，竟說是其自身免疫力有問題，導致臉部持續長出肉粒，更說無法協助。

消委會回應：所有本港註冊醫生須遵守由醫委會發出的《香港註冊醫生專業守則》，並以病人的最佳利益為依歸。該守則訂明醫生向公眾或病人提供的任何資料必須準確、有根據、經客觀確認，並以持平的方式表達（例如提及某種治療方法的成效時，必須列明該療法的利與弊），不得誇大或帶有誤導成分、煽情或帶有過度勸誘成分，又或造成不切實際的期望。註冊醫生在進行任何醫療程序或治療時，都必須遵守上述守則的相關指引，考慮病人的需要。醫生也須具備相關的知識和技能，並向病人清楚解釋治療程序和所涉風險，在取得病人的同意後，方可進行治療。醫生如違反專業守則，醫委會可對其採取紀律行動。

個案三：誇大「粒粒」嚴重性

張小姐早前於C公司做美容按摩，美容師看到她面上有些「粒粒」，即時提醒她「粒粒」嚴重時會導致脫髮，如不處理會愈生愈多，甚至傳染他人。美容師又提及若只處理面部「粒粒」，其他部分的「粒粒」仍會蔓延回面部，如脫掉所有「粒粒」後會有免疫力，不會再生。張小姐聽後擔心「粒粒」會一直蔓延，於是按美容師建議購買脫「粒粒」療程及另一個凍齡面部療程，當日支付全費$72,000。由於張小姐十分擔心，故請教皮膚科醫生朋友，其醫生朋友指疣是由病毒引起，脫疣不能消除體內病毒，更遑論產生免疫力，同時亦不會影響頭髮生長。張小姐遂將醫生說法轉告C公司，職員即時推說「粒粒」療程只是脫有色/冇色肉粒，不是脫疣。張小姐質疑C公司的解釋，她也不肯定美容師有沒有足夠知識分辨肉粒還是疣，加上進行兩次脫「粒粒」療程後已接近三個月，面上仍留有一點點黑色疤印，使她不敢再繼續療程。

消委會回應：涉案美容師並未具有專業醫學知識，卻斷言消費者臉上長的「粒粒」會對其自身及他人有影響，繼而游說消費者付款購買或升級療程，明顯危言聳聽。

消委會表示，一般人無法自行判斷是否生疣，而有提供脫疣服務的醫療中心或美容公司，有機會誇大或誤判消費者的皮膚狀況，亦有職員聲稱大部分療程費用可獲得醫療保險索償，遂提出以下建議予大家參考：

1. 先聽取專業醫生意見。「疣」是由特定基因類型的人類乳頭瘤病毒感染所引起的皮膚病，必須經由具經驗之專業人士判斷，以免和其他皮膚情況混淆。結果懷疑患上疣，應先找專科醫生詳細檢查。

2. 不必過於恐慌。雖然疣具有傳染性，但其傳染性遠較流感等常見傳染病為低，更不會導致死亡等嚴重生命威脅。一旦證實患上疣，毋須過分憂慮。很多時疣都會自然消失，不一定需要用治療方法消除。至於治療，現時有針對疣的不同治療方法，故此應聽取專科醫生意見和所需治療費後才作決定。

3. 注意個人衞生。避免於公眾場所赤足而行，例如運動場所或更衣室。接觸公共物件後，應注意清潔雙手，不要與人共用貼身個人物品。

4. 向保險公司了解索償範圍。如有意使用醫療保險支付療程費用，應首先取得相關療程的收費項目詳情，再直接向所屬保險公司了解該療程是否在保險索償範圍之內和所提供的保償金額，待保險公司初步回覆後，才決定進行療程。



