世上有三種東西是蔵也藏不住的，愛、窮困和咳嗽。隨著本港新增新冠確診患者仍逹到每日以萬計，死亡數字每天數以百計，令巿民生活提心吊膽，即使一聲「咳嗽」也份外緊張。近日，更出現不少杯弓蛇影的現象，有巿民因在公共場所忍不住咳了兩聲而被打。所謂「五臟六腑皆令人咳，非獨肺也」。註冊中醫師張立彤表示，咳嗽可以由很多種因素所導致，咳嗽可以是呼吸道疾病引起的症狀之一，也可以與傷風感冒無關。今期就來探討！

五臟六腑皆可令人咳

咳嗽，一年四季都可以發生。西醫學角度，咳嗽是呼吸系統病變的常見症狀，包括呼吸道感染、急性支氣管炎、慢性支氣管炎、支氣管擴張等疾病，均以咳嗽為主症。中醫學則認爲，咳嗽一般可分為外感咳嗽和內傷咳嗽兩大類。外感咳嗽根據病因之不同又分為風寒、風熱、燥熱咳嗽；內傷咳嗽分為痰濕、痰熱、陰虛、陽虛咳嗽。外感咳嗽一般較易治癒，而內傷咳嗽則較難根治。

咳嗽是作為機體的一種生理性自我保護性反射，能產生衝擊性的呼氣流，有助於排出呼吸道的分泌物、異物和病原體。因此，治療咳嗽應根據不同病因，對症治療，不能見咳止咳。外感咳嗽以解表為主，兼顧止咳；內傷咳嗽以調整體質，針對不同病因進行調治，對促進內傷咳嗽的根治是很重要的。

6款分型止咳食療

以下是張醫師建議的分型止咳食療︰

外感咳嗽的分型與食療

風寒型：咳嗽頻作，痰白清稀，鼻塞，流清涕，喉癢不痛，或見頭痛、發熱、惡寒等，苔薄白或白膩

食療：杏蘇薑糖飲

材料：北杏仁、紫蘇葉、桔梗、生薑各10克、紅糖15克

製法：將北杏仁搗爛，生薑切片，與紫蘇葉放煲內，加水適量，煮開20分鐘，去渣取汁，加入紅糖溶化即可。每日1劑，分2至3次服完，熱服為宜，連服3天為一療程。

風熱型：咳嗽頻劇，咽喉疼痛，咳痰稠而黃，咳吐不爽，並且有頭痛、鼻流黃涕、口渴、身熱等。

食療：桑菊杏仁飲

材料：桑葉、菊花各12克、桔梗、北杏仁10克、冰糖適量

製法：將桑葉、菊花、北杏仁放砂鍋內，加清水適量，煮沸後再煮20分鐘，去渣取汁，再加入冰糖，煮沸即可。每日一劑，代茶頻飲，連服3～5天。

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