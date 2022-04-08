香港在這段時間，有不少人已經確診新冠肺炎。由快速測試陽性到陰性是否真的代表完全康復呢？究竟康復後我們需要注意甚麼？今集輕養生會跟大家分享一下！

註冊中醫師楊明霞





康復者有甚麼後遺症？

在這段時間，我經過視像應診幫助不少新冠病患。由他們確診到快速測試陰性的話，過程中服用中藥，大概3至5日就會呈陰性。到快速測試轉陰性後，有不少病人都會覺得好累，甚至無胃口進食、睡覺睡得不好，這些是康復者整體的症狀。有些人甚至會餘下感冒的症狀；如果本身有皮膚病患的人士，皮膚敏感、濕疹都會因為染疫而加重，我們通常都會透過辨證論治來幫助紓緩。

康復者該如何調理身體？

我們染疫之後，肺和脾胃是首當其衝受影響，因為在中醫角度來說，胃負責輸送營養和水液去身體不同地方。我們染疫的話，肺是第一個臟腑受到牽連，肺氣和脾胃會弱，這段時間最重要培土生金 ！所謂培土生金的意思，就是透過強健脾胃來加強肺氣。一般來說，因為早上9點前是胃經運行，而早上9至11點是脾經運行。如果9點前可以食有米氣早餐，可以強健脾胃、培土生金。

如果快速測試陰性之後，覺得無胃口、疲累，病人一定要早點睡覺。早上可以用麥芽（3錢）和穀芽（3錢）來熬粥食，麥芽和穀芽本身有醒脾健胃的作用，可以幫助增強食欲。對於剛康復的新冠病患，早上食點穀芽和麥芽的粥都可以幫助加強體質。平時可以將麥芽穀芽洗乾淨，然後用清水泡大概30分鐘，用泡過的水來煮粥，連穀芽和麥芽煲大概1小時，直至米開花就可以食用！

如果感冒未清的話，我們通常會透過辨證論治，看病人屬寒症還是熱症。如果是熱症的病人，我們會用到薄荷、菊花等較輕的藥材幫助清走餘下的外感；如果病人本身有寒象的話，通常會用防風、荊芥、藿香等藥材清風寒。

有些人會覺得自己的味覺減弱，其實主要是因為鼻塞或是之前有鼻敏感因染疫而誘發出來，煲湯時可以加點辛夷花幫助紓緩。 另外偏寒底人康復後會感覺身體較弱、疲倦，大家不妨待身體外感完全康復後，有時燉瘦肉水飲用都有幫助，可以用半斤至一斤的瘦肉來燉服，加點無花果可以幫助養脾胃和潤肺。

如果是皮膚敏感的話，就要視乎病人出疹的情況。疹是偏紅、易痕的話，我們會建議用金銀花、杭菊花來外洗患處；痕癢情況嚴重的話就會建議病人內服中藥調養。

康復者生活上有甚麼注意地方？

如果染疫之後，快速測試轉陰性後，身體還是較虛弱，脾胃一樣較弱，所以飲食上都是以蒸為主，菜和肉的比例是7:3，多菜少肉，盡量吃點瓜菜，少吃水果。因為水果本身比較多果糖會令脾胃功能弱，而且水果偏涼一點，大病初癒後通常少吃寒涼食物。如果真的喜歡吃水果的話，不妨煲一點水果湯，如蘋果雪梨湯， 但盡量不要吃生果因為傷脾胃。另外要注意休息，在晚上11至1點這段時間可以休息的話都可以令我們提升免疫力。

（圖片來源︰Shutterstock）

養脾胃及養肺氣穴位推介

（一） 足三里





位置︰膝蓋以下

功效︰調理脾胃

（二） 太淵穴





位置︰近把脈、拇指的地方

功效︰養肺氣