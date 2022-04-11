新冠疫情持續逾2年，患者康復後仍有機會出現各種綜合後遺症（俗稱「長新冠」）。中大醫學院研究首次證實，長新冠患者擁有獨特的腸道微生態，其多樣性明顯較低，缺乏某些微生物或令症狀更易出現，例如缺乏一些好菌可致持續咳嗽和氣促等，推算本港現有逾60萬人出現長生冠症狀，但服食指定微生態配方可減輕病情。中大計劃進行大型臨床研究，進一步引證療法成效。

中大團隊指長新冠患者的腸道微生態多樣性明顯較低。圖左起為黃秀娟、陳家亮及黃至生。（中大提供）

中大醫學院院長兼腸道微生物群研究中心主任陳家亮指，長新冠泛指新冠患者康復最少一個月後，仍持續出現症狀的情況，推算本港現有60萬至逾百萬人出現長新冠。他形容有關症狀難以找出病因，且可影響不同身體系統，及難以根治。

缺好菌 易持續咳嗽氣促

中大醫學院腸道微生物群研究中心副主任黃秀娟稱，研究團隊於前年2月收集106名新冠患者的糞便樣本，並跟進其情況至出院後半年，結果發現76%患者康復半年後，仍會出現疲倦、各種疼痛或咳嗽等最少一種症狀，約33%人更會出現超過3個症狀，情況與其年齡、病歷、確診後病情等因素無關，顯示新冠輕症病人也會面對長新冠的威脅。

黃續說，團隊利用大數據分析他們的腸道細菌基因，發現長新冠患者的腸道微生態獨特，可稱為「長新冠型腸道微生態」，其多樣性明顯較低，如缺乏一些微生物，某些症狀將更易出現，例如腸道缺乏與免疫力有關的好菌可導致持續咳嗽和氣促，若腸道有某些惡菌則可導致疲倦、失眠、記憶力差，及失去味覺等腦神經系統問題。

現年65歲的林先生在2020年11月確診，約7個月後仍出現多達17種症狀，當中以腦神經系統症狀較嚴重，除了難以集中精神，記憶力亦變差。

研發微生態配方 助治療

為研究長新冠治療方法，團隊於前年8至9月安排36名新冠患者服用由中大研發的微生態配方（SIM01）一個月並持續觀察，結果1年後僅有6%人仍會出現長新冠症狀，他們的腸道微生態多樣性亦顯著增加。黃秀娟指，透過檢測患者是否有「長新冠型腸道微生態」，能預測患上長新冠的風險及診斷有持續症狀的人士是否真的患上長新冠，從而對症下藥。研究結果已於醫學期刊《Gut》發表。