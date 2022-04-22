今年的氣候溫差好大，因為春天氣候的濕差和溫差較大，所以容易誘發鼻敏感！究竟我們如何預防或減輕呢？今集輕養生會跟大家剖析鼻敏感的成因以及紓緩方法。

註冊中醫師楊明霞

鼻敏感有分不同證型嗎？

從中醫的角度來說，我們沒有「鼻敏感」這個術語，但是幾千年前已有這個症狀！例如一轉天氣就會有鼻塞、流鼻水、打噴嚏、鼻子不適等情況。在臨床上，鼻敏感一般以虛證為主，分肺氣虛、脾氣虛或腎氣虛。

（圖片來源︰pexels）

肺氣虛病人的表現通常是怕冷，天氣一轉就特別容易感冒；脾胃虛弱的病人會容易肚痾、肚痛甚至消化不良等這些情況；而腎氣虛病人主要的表現是會覺得腰痠腳軟，甚至是尿頻等情況。

鼻敏感有先天後天之分？

在中醫的角度來說，腎是先天之本，如果小朋友年幼時稟賦，即是遺傳爸爸媽媽體質比較弱的話，這些是腎弱、腎虛的表現，而腎虛所導致的鼻敏感偏先天性 。另一方面，我們說脾胃是後天之本，如果病人長大後不吃早餐、飲食不規律，甚至休息不足，我們的後天之本脾胃會弱，脾胃弱就會導致脾胃虛弱類型的鼻敏感。因為有說培土生金，脾胃虛弱會直接令到肺虛，即是肺的功能變弱，所以後天的鼻敏感是肺脾偏虛所致 ！

紓緩鼻敏感穴位

如果大家最近出現鼻敏感的話，不妨嘗試按壓這3個穴位，分別是位於鼻翼旁的「迎香穴」、位於鼻尖的「素髎穴」和額頭的「印堂穴」，垂直按壓大概1分鐘左右就可以！想紓緩效果更好的話，可以泡杯薄荷茶，因為薄荷本身有揮發油，可以幫助我們通鼻竅，按壓的過程中用薄荷茶薰鼻，不舒服的感覺就會改善。

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紓緩鼻敏感茶療

（圖片由作者提供）

藥材及分量︰蒼耳子（2錢）、白芷（3錢）、薄荷（1錢）和辛夷花（3錢）

功效︰通鼻竅、紓緩鼻塞、流鼻水

飲用方法︰將所有的藥材先用熱水洗一洗，然後用熱水泡20分鐘和焗20分鐘