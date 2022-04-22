  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
都市病
痛症療法 失眠 感冒 濕疹 便秘 鼻敏感 暗瘡 頭痛 咳嗽 風濕 腸胃病 皮膚病 哮喘 腎石 尿道炎 口臭 膽結石 頭暈 都市病

22/04/2022

點解春天特別容易「爛嘴角」？與真菌感染有關？缺少維他命？有這個壞習慣要注意！

#缺乏維他命 #真菌藥膏 #濕疹 #隔離霜 #嘴角炎 #春天 #念珠菌 #真菌 #爛嘴角 #生蛇 #舔嘴唇 #發炎 #戴口罩 #疱疹 #口腔衞生 #口周皮炎
  • 收藏文章
Text: 陳婉晴醫生

　　春天來臨，點解嘴角成日發炎？同真菌感染有關？可能缺少了一種維他命？

 

　　嘴角炎的醫學名稱叫Angular Cheilitis , 有些人俗稱為「爛嘴角」， 是指單邊或雙邊嘴唇邊出現紅腫、痕癢、乾燥龜裂，甚至甩皮「爆拆」的情況。口角炎主要成因有4大方面，包括嘴唇摩擦、細菌或黴菌感染（如念珠菌或葡萄球菌感染０、營養不良及免疫功能不足。

 

　　大部分嘴角炎是因為潮濕和口水刺激，誘發一種叫念珠菌（Candida albicans）的真菌增生。在近期佩戴口罩下，皮膚溫度升高，濕氣聚集在口罩內，也會引起嘴角炎。

 

你有這個壞習慣嗎？

 

　　很多人都有舔嘴唇邊這個壞習慣， 尤其是在食完飯沒有衛生紙擦嘴的時候；但原來經常舔嘴唇邊也會引發嘴角炎！其他高危因素包括佩戴牙齒矯形器、口腔衛生欠佳、經常流口水（如中風、面癱病人），經常吃手指的小朋友等等。

 

嘴角炎與維生素不足有關

 

　　有些研究指出嘴角炎與缺乏維生素B2、維生素B3、維生素B6和鋅Zinc有關。這些維生素可以透過進食雞肉、魚類、 糙米、蒜頭、 全穀類、小麥胚芽等吸取。 一般飲食均衡的現代人較少有維生素不足的情況。但如果你有偏食的習慣，就要留意了。

 

（iStock圖片）

 

盡早求醫、排除其他皮膚病

 

　　在治療上能使用2種藥膏。第一種為一個隔離霜，一般以氧化鋅(Zinc Oxide)為基礎，建立透氣且長效的皮膚保護屏障，有效紓緩、控制和防止刺激不適。如果有併發真菌感染，醫生會同時處方抗真菌藥膏，以治療真菌增生的情況。如有併發細菌感染就需要用到抗生素了。即使痊癒後，也可以定期每晚於嘴角邊使用隔離霜，避免潮濕天氣和口水刺激皮膚導致復發。

 

　　嘴角出現紅疹不一定就是嘴角炎，有機會是濕疹、口周皮炎，還要排除由疱疹病毒引起的疱疹（患處一般會出現微小水泡）、 金黃葡萄球菌併發感染、甚至乎是水痘帶狀疱疹病毒（俗稱「生蛇」）等等， 所以筆者建議大家還是要盡早求醫，讓醫生能夠對症下藥。

 

陳婉晴醫生

香港大學內外全科醫學士、卡迪夫大學實用皮膚學碩士、卡迪夫大學實用皮膚科深造文憑、香港家庭醫學院院士、澳洲皇家全科醫學院院士、香港中文大學內科醫學文憑

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

我要回應

你可能感興趣

更多都市病文章

Video

作者

放大顯示
Gym Come True
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 3：疫下解鎖咩技能？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk